"Шеринг" техпаспорта: в приложении "Дия" появится новая услуга

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.



"Услуга уже в бета-тесте. Вы также можете помочь нам сделать ее еще лучше и удобнее. Регистрируйтесь на бету здесь, ждите писем с инструкцией", - написал министр.



В Телеграмме "Дия" сообщается, что идет поиск тестировщиков новой услуги.



"Услуга надлежащего пользователя создана, чтобы вы могли передать право на пользование вашим авто другому человеку. Эта услуга пригодится, ввиду новых правил для водителей и появления фото- и видеофиксации. С должным пользователем ответственность за нарушение ПДД будет нести именно водитель авто, а не владелец. Ранее назначить должного пользователя можно было офлайн в сервисном центре МВД или же онлайн в кабинете водителя. Сейчас мы тестируем возможность сделать это в Дии за несколько кликов", - говорится в сообщении.

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