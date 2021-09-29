"Шериф" Вернидуба сенсационно победил "Реал" в Испании
Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов молдавский "Шериф" сенсационно победил мадридский "Реал"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шериф" вышел вперед уже на 25-й минуте благодаря голу Джасура Джахшибаева и большую часть матча владел ситуацией на поле.
Команда Юрия Вернидуба пропустила аж на 65-й минуте и то через пенальти, который реализовал Карим Бензема.
Победный мяч во встрече забил Себастьен Тиль. 27-летний хавбек нанес фантастический удар на 90-й минуте и создал настоящую футбольную сказку для клуба из Тирасполя.
В 1-м туре обе команды удачно стартовали на групповом раунде Лиги чемпионов. "Шахтер" сенсационно уступил в Тирасполе дебютанту турнира - "Шерифу" - 0:2. "Интер" в Милане проиграл мадридскому "Реалу" - 0:1.
3-й тур Лиги чемпионов состоится 19 октября. "Шахтер" сыграет против "Реала", а на "Шериф" ждет встреча с миланским "Интером".
После 2-х матчей группу D сенсационно возглавил молдавский "Шериф" Вернидуба, у которого 6 очков. Следом идет "Реал" с тремя баллами. "Шахтер" и "Интер" делят 3-4 место, у них по 1 набранному пункта.
Лига чемпионов
28 сентября
"Реал" (Испания) - "Шериф" (Молдова) 1:2
Голы: Бензема, 65 (пен.) - Джахшибаев, 25 Тиль, 90
Отмененный гол: Бруну, 72
- 28 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью против миланского "Интера".
- После этого французский ПСЖ победил английский "Манчестер Сити" в центральном матче 2-го тура ЛЧ.
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