"Шериф" Вернидуба сенсационно победил "Реал" в Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Шериф" вышел вперед уже на 25-й минуте благодаря голу Джасура Джахшибаева и большую часть матча владел ситуацией на поле.



Команда Юрия Вернидуба пропустила аж на 65-й минуте и то через пенальти, который реализовал Карим Бензема.



Победный мяч во встрече забил Себастьен Тиль. 27-летний хавбек нанес фантастический удар на 90-й минуте и создал настоящую футбольную сказку для клуба из Тирасполя.



В 1-м туре обе команды удачно стартовали на групповом раунде Лиги чемпионов. "Шахтер" сенсационно уступил в Тирасполе дебютанту турнира - "Шерифу" - 0:2. "Интер" в Милане проиграл мадридскому "Реалу" - 0:1.

3-й тур Лиги чемпионов состоится 19 октября. "Шахтер" сыграет против "Реала", а на "Шериф" ждет встреча с миланским "Интером".



После 2-х матчей группу D сенсационно возглавил молдавский "Шериф" Вернидуба, у которого 6 очков. Следом идет "Реал" с тремя баллами. "Шахтер" и "Интер" делят 3-4 место, у них по 1 набранному пункта.



Лига чемпионов

28 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью против миланского "Интера".

После этого французский ПСЖ победил английский "Манчестер Сити" в центральном матче 2-го тура ЛЧ.

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2-й тур28 сентябряБензема, 65 (пен.) - Джахшибаев, 25 Тиль, 90Отмененный гол: Бруну, 72