"Шериф" - "Шахтер": составы команд на матч Лиги чемпионов
Сегодня, 15 сентября, в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет против молдовского "Шерифа"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры уверены, что именно "Шахтер" является явным фаворитом матча. На победу "горняков" действует коэффициент 2,05. Ничья прогнозируется в 3,40. Выигрыш "Шерифа" - 4,28.
Матч "Шериф" - "Шахтер" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня, 15 сентября, начало в 19:45. Транслировать матч будет Megogo.
В группе с "Шахтером" и "Шерифом" в этой Лиге чемпионов также выступают "Интер" и "Реал".
Лига чемпионов
1-й тур
15 сентября
"Шериф" (Молдова) - "Шахтер" (Украина)
"Шериф": Атанасиадис, Костанца, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Аддо, Себастьен Тилль, Якшибоев, Коловос, Адама Траоре, Кастаньеда.
"Шахтер": Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Антонио, Тете, Педринью, Фернандо, Лассина Траоре
Начало в 19:45
Прямая трансляция на Megogo
- 12 сентября стало известно, что израильский футболист "Шахтера" Манор Соломон не сыграет против молдовского "Шерифа" в 1-м туре Лиги чемпионов из-за религиозного праздника Йом Кипура.
- Во вторник, 14 сентября, в Киеве в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" сыграло вничью с португальской "Бенфикой".
- В другом матче в первом туре Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" разгромила испанскую "Барселону" на выезде.
- 15 сентября украинский тренер молдовского "Шерифа" Юрий Вернидуб заявил, что "Шахтер" перед игрой против его команды в ЛЧ будет жить в гостинице "Россия".
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