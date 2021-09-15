"Шериф" - "Шахтер": Где и когда смотреть стартовый матч "горняков" в Лиге чемпионов
Сегодня, 15 сентября, в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет против молдавского "Шерифа"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч "Шериф" - "Шахтер" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня, 15 сентября, начало в 19:45. Транслировать матч Megogo.
В группе с "Шахтером" и "Шерифом" в этой Лиге чемпионов также выступают "Интер" и "Реал".
Лига чемпионов
1-й тур
15 сентября
"Шериф" (Молдова) - "Шахтер" (Украина)
Начало в 19:45
Прямая трансляция на Megogo
- 12 сентября стало известно, что израильский футболист "Шахтера" Манор Соломон не сыграет против молдавского "Шерифа" в 1-м туре Лиги чемпионов из-за религиозный праздник Йом Кипур.
- Во вторник, 14 сентября, в Киеве в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" сыграло вничью с португальской "Бенфикой".
- В другом матче в первом туре Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" разгромила испанскую "Барселону" на выезде.
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