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Главная Спорт "Шериф" - "Шахтер": букмекеры дали конечный прогноз на матч "горняков" в Лиге чемпионов

"Шериф" - "Шахтер": букмекеры дали конечный прогноз на матч "горняков" в Лиге чемпионов

15 сентября, 2021 среда
18:16
Спорт Михаил Мудрик

Сегодня, 15 сентября, в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет против молдовского "Шерифа"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры уверены, что именно "Шахтер" является явным фаворитом матча. На победу "горняков" действует коэффициент 2,05. Ничья прогнозируется в 3,40. Выигрыш "Шерифа" - 4,28.

Матч "Шериф" - "Шахтер" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня, 15 сентября, начало в 19:45. Транслировать матч будет Megogo.

В группе с "Шахтером" и "Шерифом" в этой Лиге чемпионов также выступают "Интер" и "Реал".

Лига чемпионов

1-й тур

15 сентября

"Шериф" (Молдова) - "Шахтер" (Украина)

Начало в 19:45

Прямая трансляция на Megogo

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