"Шериф" - "Шахтер": букмекеры дали конечный прогноз на матч "горняков" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Букмекеры уверены, что именно "Шахтер" является явным фаворитом матча. На победу "горняков" действует коэффициент 2,05. Ничья прогнозируется в 3,40. Выигрыш "Шерифа" - 4,28.

Матч "Шериф" - "Шахтер" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня, 15 сентября, начало в 19:45. Транслировать матч будет Megogo.



В группе с "Шахтером" и "Шерифом" в этой Лиге чемпионов также выступают "Интер" и "Реал".



Лига чемпионов



1-й тур



15 сентября



"Шериф" (Молдова) - "Шахтер" (Украина)



Начало в 19:45



Прямая трансляция на Megogo

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