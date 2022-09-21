Шенцев сложил депутатский мандат, а Евгений Шевченко присоединился к группе "Восстановление Украины"
На заседании 21 сентября Верховная Рада поддержала досрочное прекращение полномочий внефракционного депутата Дмитрия Шенцева
Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк в своем телеграме.
До этого Шенцев сам написал заявление о сложении полномочий нардепа. В сообщении говорится, что за соответствующее решение проголосовало 299 депутатов. Железняк отмечает, что в настоящее время в парламенте осталось 418 депутатов.
В свою очередь нардеп Евгений Шевченко вошел в состав группы "Восстановление Украины".
- Дмитрий Шенцев был депутатом ВР трех созывов. Депутат-мажоритарщик, на выборах 2019 года баллотировался от партии "Оппозиционный блок". После запрета партии был внефракционным нардепом. По информации Общественного движения "Честно" , с 24 февраля по 1 июня 2022 года Шенцев пропустил все заседания парламента.
- Евгений Шевченко был избран нардепом от партии "Слуга Народа". 1 июня 2021 года в Раде сообщили об исключении его из фракции "Слуги Народа". Нардеп был исключен из фракции из-за поддержки задержания белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича. Ранее он ездил с визитом к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.
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