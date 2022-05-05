Shell понесла почти $4 млрд убытков от выхода из российских проектов

Такие данные публикует компания в своем отчете за первый квартал 2022 года.

По итогам первого квартала этого года компания списала почти $4 млрд издержек из-за выхода из российских проектов. Из них $1,6 млрд приходятся на долю прибыли совместных предприятий в "Сахалин-2". Еще $1,126 млрд – из-за списания займа на проект "Северный поток-2".

В апреле Shell также отозвала из проекта "Сахалин-2" исполнительных директоров и весь управленческий и технический персонал компании.

Как отмечают в компании, с марта Shell прекратила все спотовые закупки российской нефти и сжиженного газа.