Shell понесла почти $4 млрд убытков от выхода из российских проектов
Нефтегазовая компания Shell сообщает о почти $3,9 млрд убытков
Такие данные публикует компания в своем отчете за первый квартал 2022 года.
По итогам первого квартала этого года компания списала почти $4 млрд издержек из-за выхода из российских проектов. Из них $1,6 млрд приходятся на долю прибыли совместных предприятий в "Сахалин-2". Еще $1,126 млрд – из-за списания займа на проект "Северный поток-2".
В апреле Shell также отозвала из проекта "Сахалин-2" исполнительных директоров и весь управленческий и технический персонал компании.
Как отмечают в компании, с марта Shell прекратила все спотовые закупки российской нефти и сжиженного газа.
- В марте нефтегазовая компания Shell заявила, что отказывается от закупки российской нефти и газа.
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