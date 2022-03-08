Shell отказывается от закупки российской нефти и газа
Нефтегазовая компания Shell заявила, что отказывается от закупки российской нефти и газа. Компания также работает над тем, чтобы полностью выйти с рынка Российской Федерации
Об этом сообщили в компании, передает Еспресо.TV .
"Мы четко отдаем себе отчет, что наше решение на прошлой неделе приобрести российскую сырую нефть для переработки на такие продукты, как бензин и дизельное топливо, – несмотря на то, что мы думали о безопасности поставок – было неправильным, и мы просим прощения", – говорится в прессрелизе Shell. Там также добавили, что доходы от этой нефти планируют передать в пользу фонда для помощи украинцам.
Да, компания решила "немедленно прекратить покупку российской нефти на спотовом рынке, и не продлевать срочные контракты".
При этом компания будет обсуждать с правительствами ряда стран изменение цепочки поставок сырой нефти, чтобы исключить российское сырье.
"Мы постараемся сделать это как можно скорее, но физическое расположение и доступность альтернатив означают, что это может занять недели и приведет к снижению пропускной способности на некоторых наших НПЗ", – пояснили в компании.
Shell также планирует свернуть станции технического обслуживания и работы с авиационными горюче-смазочными материалами в России. Компания будет рассматривать наиболее безопасный способ сделать это, процесс начнется немедленно.
Кроме того, компания будет поэтапно изымать российские нефтепродукты, трубопроводный газ и СПГ.
"Это сложный вызов. Изменение этой части энергетической системы потребует согласованных действий со стороны правительств, поставщиков энергии и потребителей, а переход на другие виды энергоснабжения будет продолжаться гораздо больше времени", - подчеркнул в Shell.
- Ранее сообщалось, что Shellотказывается от совместных проектов с "Газпромом".
- В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что компания Shell купила российскую нефть во время агрессии РФ против Украины.
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