Shell отказывается от совместных проектов с Газпромом
Нефтегазовая компания Shell объявила о своем намерении выйти из своих общих проектов с Газпромом и связанными компаниями из-за полномасштабного нападения России на Украину
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Совет директоров Shell объявил, что выходит из всех своих совместных предприятий с Газпромом и связанными компаниями. Shell также намерена прекратить свое участие в проекте "Северный поток-2".
"Мы шокированы человеческими потерями в Украине, о которых мы сожалеем, в результате бессмысленного акта военной агрессии, угрожающей европейской безопасности", - сказал исполнительный директор Shell Бен ван Берден.
По его словам, в обсуждении с правительствами по всему миру компания также подробно рассмотрит последствия для бизнеса, включая важность безопасных поставок энергии в Европу и другие рынки в соответствии с санкциями.
По состоянию на конец 2021 года у Shell было около $3 млрд необоротных активов на предприятиях в России.
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