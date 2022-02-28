Shell отказывается от совместных проектов с Газпромом

Об этом говорится в пресс-релизе компании.



Совет директоров Shell объявил, что выходит из всех своих совместных предприятий с Газпромом и связанными компаниями. Shell также намерена прекратить свое участие в проекте "Северный поток-2".



"Мы шокированы человеческими потерями в Украине, о которых мы сожалеем, в результате бессмысленного акта военной агрессии, угрожающей европейской безопасности", - сказал исполнительный директор Shell Бен ван Берден.



По его словам, в обсуждении с правительствами по всему миру компания также подробно рассмотрит последствия для бизнеса, включая важность безопасных поставок энергии в Европу и другие рынки в соответствии с санкциями.



По состоянию на конец 2021 года у Shell было около $3 млрд необоротных активов на предприятиях в России.

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