Shell будет использовать новую технологию искусственного интеллекта для увеличения добычи нефти
Нефтегигант Shell будет использовать технологию на основе ИИ от компании SparkCognition в глубоководной разведке для увеличения добычи на шельфе
Об этом информирует Reuters.
"Мы стремимся найти новые и инновационные способы работы в разведке", - заявил вице-президент Shell по вопросам инноваций и эффективности Габриэль Герра.
С помощью алгоритмов искусственного интеллекта SparkCognition Shell будет обрабатывать и анализировать большие объемы сейсмических данных в поисках новых нефтяных месторождений. Целью является повышение операционной эффективности и скорости, увеличение добычи и сбережение затрат на высокопроизводительные вычисления.
Сообщается, что новый процесс может сократить разведку с 9 месяцев до менее 9 дней.
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"Генеративный ИИ для сейсмической визуализации может положительно повлиять на процесс разведки и имеет широкие и далеко идущие последствия", - рассказал главный научный сотрудник SparkCognition Брюс Портер.
Представители компаний утверждают, что эта технология позволит создавать подземные изображения, используя меньшее количество сейсмических данных, чем обычно, что будет способствовать сохранению глубоководной среды. Сейсмическая технология посылает звуковые волны для исследования недр, объясняют специалисты.
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