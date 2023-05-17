Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Технологии Shell будет использовать новую технологию искусственного интеллекта для увеличения добычи нефти

Shell будет использовать новую технологию искусственного интеллекта для увеличения добычи нефти

17 мая, 2023 среда
15:16
Технологии

Нефтегигант Shell будет использовать технологию на основе ИИ от компании SparkCognition в глубоководной разведке для увеличения добычи на шельфе

Об этом информирует Reuters.

"Мы стремимся найти новые и инновационные способы работы в разведке", - заявил вице-президент Shell по вопросам инноваций и эффективности Габриэль Герра.

С помощью алгоритмов искусственного интеллекта SparkCognition Shell будет обрабатывать и анализировать большие объемы сейсмических данных в поисках новых нефтяных месторождений. Целью является повышение операционной эффективности и скорости, увеличение добычи и сбережение затрат на высокопроизводительные вычисления.

Сообщается, что новый процесс может сократить разведку с 9 месяцев до менее 9 дней.

Читайте также: Белый дом созвал руководителей Google и Microsoft, чтобы обсудить безопасность искусственного интеллекта

"Генеративный ИИ для сейсмической визуализации может положительно повлиять на процесс разведки и имеет широкие и далеко идущие последствия", - рассказал главный научный сотрудник SparkCognition Брюс Портер.

Представители компаний утверждают, что эта технология позволит создавать подземные изображения, используя меньшее количество сейсмических данных, чем обычно, что будет способствовать сохранению глубоководной среды. Сейсмическая технология посылает звуковые волны для исследования недр, объясняют специалисты.

  • 3 мая стало известно, что в Украине Google запускает онлайн-курс "Основы AI", чтобы помочь с овладением техническими специальностями и приобрести практические навыки использования искусственного интеллекта.
  • В компании Meta Platforms Inc заявили о начале тестирования рекламных инструментов на основе искусственного интеллекта, которые могут создавать такой контент как фоновые изображения и вариации написанного текста.
Новости
Мир
нафта
Экономика
Читайте также:
обстріл, ППО
16 мая, 2023 вторник
Сегодня состоялась историческая ночь: ночью враг использовал все имеющиеся уловки, - Згурец
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
16 мая, 2023 вторник
Энергоатом: оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу
16 мая, 2023 вторник
В США предположили, что российские кинжалы повредили Patriot, в ВСУ не комментируют
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.19
    Покупка 37.19
    Продажа 37.77
  • EUR
    Покупка 40.41
    Продажа 41.3
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
17 мая
16:12
Россия заявила, что не видела "мирную инициативу" африканских стран, но готова изучить их предложения
16:07
OPINION
Конфликт в руководстве ЧВК "Вагнер": Пригожин избавляется от "старой гвардии"?
16:00
Эксклюзив
Маховик российской пропаганды сдувается, поскольку россияне понимают, что будут отвечать за нее на уровне с Путиным, - Давидюк
15:57
Электричка из Белой Церкви будет доезжать в Киев быстрее: Укрзализныця изменила расписание
15:56
Лавров и глава МИД Беларуси обнародовали совместное заявление по поводу международного статуса Украины
15:36
Олаф Шольц
Германия не будет участвовать в "коалиции истребителей" для Украины, - Шольц
15:35
Украина вернула из РФ 6-летнюю дочь защитников Мариуполя, которых ранее удалось освободить из плена
15:34
На фото человек, пользующийся мобильным телефоном
В Украине появилось мобильное приложение, которое помогает больным ВИЧ и туберкулезом следить за здоровьем
15:18
Россия заморозила банковские счета дипмиссии Финляндии в стране
15:17
Россия согласилась на продление "зернового соглашения", - Bloomberg
15:16
F-16
В Воздушных силах заявили, что альтернативы истребителям F-16 нет
14:51
Эксклюзив
Если вагнеровцы и захватят руины Бахмута, то за спинами ВСУ высоты: мы будем видеть врага, как на бильярдном столе, - боец ВСУ Сиротюк
14:47
РФ наращивает военное присутствие на ЗАЭС: оккупантов уже больше, чем персонала станции
14:43
Защита экс-председателя Верховного Суда Князева обжаловала его задержание, прокуратура просит Высший совет правосудия об аресте
14:38
Порт Одесской области покинуло последнее судно по действующему "зерновому соглашению"
14:35
загранпаспорт рф
Жители ТОТ, принудительно получившие паспорт РФ, являются не преступниками, а жертвами, - Лубинец
14:28
Оккупанты в Мелитополе поставили камеры, чтобы бороться с партизанами
14:21
Высокая температура, а на западе осадки: Наталка Диденко о прогнозе погоды в Украине на 18 мая
14:20
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:13
У Зеленского подтвердили намерение президента ЮАР приехать в Украину с "мирной инициативой" африканских стран
14:12
Экс-министру энергетики Насалику изменили подозрение по делу об ущербе бюджету на 1,5 млрд
14:07
Впервые исследователи создали полноразмерную 3D-реконструкцию затонувшего "Титаника"
14:07
OPINION
Выборы в Турции: второй тур в условиях электоральной автократии
14:06
Шварценеггер заявил, что больше не будет сниматься в роли Терминатора
13:57
Россия и Иран договорились о строительстве железнодорожного коридора, конкурирующего с Суэцким каналом
13:57
Украинцев призывают не помогать врагу и не показывать в соцсетях работу ПВО
13:57
Эксклюзив
Новые технологии России – это кустарная модернизация советского наследия, – военно-политический обозреватель Коваленко
13:34
РФ увеличила количество атак на приграничье Украины, чтобы не допустить задействования ВСУ на других направлениях, - Маляр
13:30
"Манчестер Сити" – "Реал": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
13:28
Польша передала Украине почти все "миги", но не готова отдать F-16, – Дуда
13:25
Укртатнафта
Присвоение топлива на 2 млрд грн: экс-руководителю Укртатнафты объявили новое подозрение
13:18
Обновлено
На саммите Совета Европы подписали декларацию о создании реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ. Украина отреагировала
13:13
"Взгляните на правила": Индия ответила Боррелю на обещание прекратить импорт переработанной российской нефти
13:04
"єВідновлення": за первую неделю более 10 тыс. украинцев подали заявления на получение помощи
13:01
"Год назад ходила пешком, видя красивые машины с буквами "Z" и "V", не боясь": в Херсонской области медсестра-предательница сливала врагу персональные данные воинов ВСУ
12:49
Порошенко на рабочей группе подчеркнул, что выплаты 30 тысяч военным должны быть возвращены, – Ростислав Павленко
12:49
В РФ заочно арестовали российско-украинского продюсера Роднянского из-за "фейков" об армии
12:46
Эксклюзив
Посол Абравитова о мирной инициативе африканских стран: дает возможность Украине показать им, что Россия живет в параллельной реальности
12:45
Сергей Лавров
В МИД РФ пригрозили эскалацией из-за поставок Украине самолетов и дальнобойных ракет
12:39
В КНР на $2 млн оштрафовали юмористическую компанию за шутку о китайской армии
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV