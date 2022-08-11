Шельфовые ледники Антарктики разрушаются быстрее, чем предполагалось, - исследование NASA
Прибрежные ледники Антарктиды рушатся быстрее, чем природа может восстановить крошащийся лед. Спутниковые снимки свидетельствуют, что разрушение вдвое превышает предварительную оценку
Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные исследования учёных из Лаборатории реактивного движения NASA.
Вывод исследования заключался в том, что чистая потеря антарктического льда, количество кусков, "отрывающихся" в океан, почти такое же большое, как количество льда, о котором ученые уже знали, что оно теряется из-за утончения вследствие нагревания морей.
По итогам анализа, утончение и откалывание льда уменьшило массу шельфовых ледников Антарктиды на 12 триллионов тонн с 1997 года, что вдвое превышает предварительную оценку.
По словам ученого Чада Грина, автора исследования, чистая потеря ледяного щита континента только из-за откола льда за последнюю четверть века составляет почти 37 тысяч квадратных километров - площадь почти равна территории Швейцарии.
"Антарктида рушится по своим краям. И когда шельфовый ледник уменьшается и слабеет, массивные ледники континента имеют тенденцию ускоряться и увеличивать скорость глобального повышения уровня моря", - сказал Грин.
Для анализа команда Грина анализировала спутниковые изображения в видимой, тепловой, инфракрасной и радиолокационной областях, чтобы нанести на карту ледниковый поток с 1997 года на 30 000 миль (50 000 км) побережья Антарктики.
Потери, измеренные в итоге откола льда, так превосходят естественное пополнение шельфового ледника, что исследователи сочли маловероятным возвращение Антарктиды к уровню ледников 2000 года к концу этого столетия.
Ускоренное разведение ледников, как и утончение льда, было наиболее выраженным в Западной Антарктиде, регионе, сильнее всего пострадавшем от потепления океанских течений. Но даже в Восточной Антарктиде, регионе, шельфовый ледниковый покров которой долгое время считался менее уязвимым, "мы видим больше потерь, чем прибыли", - сказал Грин.
"Хорошая новость состоит в том, что если мы будем соблюдать 2 градуса глобального потепления, которые обещает Парижское климатическое соглашение, повышение уровня моря из-за ледяного щита Восточной Антарктики должно быть скромным", — добавили исследователи. Однако неспособность обуздать выбросы парниковых газов может привести к повышению уровня моря на много метров в течение нескольких следующих веков.
- 26 июля СМИ сообщали, что ледники в Альпах в этом году могут потерять наибольшую массу льда за примерно 60 лет после начала ведения наблюдений за ними.
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