Шельфовые ледники Антарктики разрушаются быстрее, чем предполагалось, - исследование NASA

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные исследования учёных из Лаборатории реактивного движения NASA.

Вывод исследования заключался в том, что чистая потеря антарктического льда, количество кусков, "отрывающихся" в океан, почти такое же большое, как количество льда, о котором ученые уже знали, что оно теряется из-за утончения вследствие нагревания морей.

По итогам анализа, утончение и откалывание льда уменьшило массу шельфовых ледников Антарктиды на 12 триллионов тонн с 1997 года, что вдвое превышает предварительную оценку.

По словам ученого Чада Грина, автора исследования, чистая потеря ледяного щита континента только из-за откола льда за последнюю четверть века составляет почти 37 тысяч квадратных километров - площадь почти равна территории Швейцарии.

"Антарктида рушится по своим краям. И когда шельфовый ледник уменьшается и слабеет, массивные ледники континента имеют тенденцию ускоряться и увеличивать скорость глобального повышения уровня моря", - сказал Грин.

Для анализа команда Грина анализировала спутниковые изображения в видимой, тепловой, инфракрасной и радиолокационной областях, чтобы нанести на карту ледниковый поток с 1997 года на 30 000 миль (50 000 км) побережья Антарктики.

Потери, измеренные в итоге откола льда, так превосходят естественное пополнение шельфового ледника, что исследователи сочли маловероятным возвращение Антарктиды к уровню ледников 2000 года к концу этого столетия.

Ускоренное разведение ледников, как и утончение льда, было наиболее выраженным в Западной Антарктиде, регионе, сильнее всего пострадавшем от потепления океанских течений. Но даже в Восточной Антарктиде, регионе, шельфовый ледниковый покров которой долгое время считался менее уязвимым, "мы видим больше потерь, чем прибыли", - сказал Грин.

"Хорошая новость состоит в том, что если мы будем соблюдать 2 градуса глобального потепления, которые обещает Парижское климатическое соглашение, повышение уровня моря из-за ледяного щита Восточной Антарктики должно быть скромным", — добавили исследователи. Однако неспособность обуздать выбросы парниковых газов может привести к повышению уровня моря на много метров в течение нескольких следующих веков.

26 июля СМИ сообщали, что ледники в Альпах в этом году могут потерять наибольшую массу льда за примерно 60 лет после начала ведения наблюдений за ними.

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