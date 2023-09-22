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Shein набирает обороты: аналог AliExpress пополняет составы США

22 сентября, 2023 пятница
09:37
Мир

Популярный китайский интернет-магазин Shein, специализирующийся в сфере быстрой моды, отправляет все больше дешевой одежды и товаров для дома на склады США, чтобы ускорить время доставки для покупателей

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на эксклюзивные данные глобальной фирмы по анализу торговли ImportGenius.

Гигант электронной коммерции Shein, известный своими топами за 10 долларов и байкерскими шортами за 5 долларов, до недавнего времени заставлял американских покупателей ждать заказа до двух недель или даже больше.

По мнению аналитиков, это поставило интернет-магазин быстрой моды в невыгодное положение перед более крупными конкурентами, такими как Target, Walmart и Amazon.com, особенно в сезон осенних покупок.

Аналитики сообщили, что Shein, вероятно, продолжит расширять свои оптовые поставки в США. Данные об импорте, анализируемые агентством, показывают усилия Shein сократить разрыв в скорости с розничными торговцами.

Этот шаг также показывает изменение стратегии для компании, традиционно доставляющей товары непосредственно из Китая покупателям. Шейна не хватает физических магазинов в США.

Согласно данным об импорте, океанские поставки одежды из Shein выросли более чем в 2 тысячи раз за последние два года, взлетев со 141,6 тыс. кг, импортированных оптом на контейнеровозах в 2021 году, до более 6,8 миллиона в этом году.

Практически все они поступили из Китая, где Шейн полагается на сеть поставщиков для производства своего широкого ассортимента недорогих товаров. В 2022 году Шейн открыл склад в штате Индиана, где обычно хранит товары, чтобы затем отправить покупателям в течение четырех-семи рабочих дней.

  • Напомним, аналог Shein – китайский интернет-магазин AliExpress, входит в перечень международных спонсоров войны НАПК через сотрудничество в России.
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