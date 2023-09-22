Shein набирает обороты: аналог AliExpress пополняет составы США

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на эксклюзивные данные глобальной фирмы по анализу торговли ImportGenius.

Гигант электронной коммерции Shein, известный своими топами за 10 долларов и байкерскими шортами за 5 долларов, до недавнего времени заставлял американских покупателей ждать заказа до двух недель или даже больше.

По мнению аналитиков, это поставило интернет-магазин быстрой моды в невыгодное положение перед более крупными конкурентами, такими как Target, Walmart и Amazon.com, особенно в сезон осенних покупок.

Аналитики сообщили, что Shein, вероятно, продолжит расширять свои оптовые поставки в США. Данные об импорте, анализируемые агентством, показывают усилия Shein сократить разрыв в скорости с розничными торговцами.

Этот шаг также показывает изменение стратегии для компании, традиционно доставляющей товары непосредственно из Китая покупателям. Шейна не хватает физических магазинов в США.

Согласно данным об импорте, океанские поставки одежды из Shein выросли более чем в 2 тысячи раз за последние два года, взлетев со 141,6 тыс. кг, импортированных оптом на контейнеровозах в 2021 году, до более 6,8 миллиона в этом году.

Практически все они поступили из Китая, где Шейн полагается на сеть поставщиков для производства своего широкого ассортимента недорогих товаров. В 2022 году Шейн открыл склад в штате Индиана, где обычно хранит товары, чтобы затем отправить покупателям в течение четырех-семи рабочих дней.