Шегиновскую ОТО на Львовщине возглавит кандидат от "ЕС" Оксана Павуцьо, победившая на выборах 31 октября

Она выиграла на выборах 31 октября, сообщает пресс-служба партии "ЕС".



"Оксана Павуцьо доказала своим трудом, что она неутомимый двигатель перемен и мощный лидер. Наша представительница продемонстрировала конкретные результаты в пользу общества", - говорится на странице Львовской территориальной организации "Евросолидарности".



Оксана Павуцьо была секретарем сельского совета, исполняла обязанности сельского головы Шегинь.



"При содействии Оксаны Павуцьо произошло внедрение и развитие Новой украинской школы, освещены улицы, обеспечены достойные условия для обучения детей", – отмечают партийцы.

