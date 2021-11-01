Шегиновскую ОТО на Львовщине возглавит кандидат от "ЕС" Оксана Павуцьо, победившая на выборах 31 октября
Шегиновскую ОТГ во Львовской области возглавит кандидат от партии "Европейская Солидарность" Оксана Павуцьо
Она выиграла на выборах 31 октября, сообщает пресс-служба партии "ЕС".
"Оксана Павуцьо доказала своим трудом, что она неутомимый двигатель перемен и мощный лидер. Наша представительница продемонстрировала конкретные результаты в пользу общества", - говорится на странице Львовской территориальной организации "Евросолидарности".
Оксана Павуцьо была секретарем сельского совета, исполняла обязанности сельского головы Шегинь.
"При содействии Оксаны Павуцьо произошло внедрение и развитие Новой украинской школы, освещены улицы, обеспечены достойные условия для обучения детей", – отмечают партийцы.
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