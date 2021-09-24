Шефир не состоит в трудовых отношениях с Офисом президента, - ОПУ
В Офисе президента заявили, что первый помощник президента Зеленского Сергей Шефир является внештатным работником ОПУ
Об этом журналист Владимир Бойко написал в Facebook.
Бойко привел ответ ОПУ на запрос журналистов о рабочем графике Шефира. В ответе говорится, что Шефир не состоит в трудовых отношениях с ОПУ.
"Первый помощник президента не может быть "внештатным", поскольку это должность государственной службы (хотя на нее и не распространяются требования Закона Украины "О государственной службе"), прописана в Положении об Офисе Президента Украины, утвержденном Указом президента Украины от 25 июня 2019 года. Согласно п.9 настоящего Положения первый помощник президента назначается президентом ", - пишет Бойко.
По его словам, согласно п.10 Положения служебные обязанности первого помощника президента заключаются в следующем: первый помощник президента Украины координирует работу кабинета президента Украины и по поручению президента Украины в пределах компетенции принимает участие в:
- осуществлении стратегического планирования и оперативного обеспечения текущей деятельности президента Украины;
- взаимодействии с государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями;
- разработке и согласовании текущего и перспективного графика президента Украины;
- визировании документов, представляемых на рассмотрение президенту Украины;
- осуществлении других поручений президента Украины.
Бойко напоминает, что в указе о назначении Шефира не идет речь о работе вне штата.
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