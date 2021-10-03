Шефир имел "несколько сложных моментов" с Ахметовым, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его первый помощник Сергей Шефир встречался с миллиардером Ринатом Ахметовым, а также помогал решать с ним различные сложные государственные вопросы
Об этом глава Украинского государства сказал в воскресенье, 3 октября 2021 года, на брифинге по итогам выездного заседания фракции президентской партии "Слуга народа" в городе Трускавце Львовской области, передает Еспресо.TV.
"Господин Шефир встречался с господином Ахметовым. У нас было несколько сложных моментов, много энерговопросов, много угольных проблем. Он действительно встречался. С другими олигархами не знаю встречался ли. Вызывали их, я, кажется, не имею права об этом говорить", - приводит слова президента Общественное.
Как подчеркнул Зеленский, "много людей с очень известным именами, с кем общался Сергей, вызваны в соответствующие правоохранительные органы".
"Было покушение на убийство это 100% информация. Есть много деталей, пока идет следствие я не могу раазглашать", - добавил он.
- Напомним, в 2020 году журналисты программы "Схемы" зафиксировали, как Шефир тайно приезжал в имение Ахметова в Плютах под Киевом.
- Журналисты обратились к Шефиру с вопросами, что он обсуждал с олигархом, почему встречался с ним тайно и известно ли об этом президенту. В ответ тот сказал: "Отвечу на все вопросы сразу. Ничего, что противоречит интересам нашей страны, ничего противозаконного я не делаю, точка".
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