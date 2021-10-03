Шефир имел "несколько сложных моментов" с Ахметовым, - Зеленский

Об этом глава Украинского государства сказал в воскресенье, 3 октября 2021 года, на брифинге по итогам выездного заседания фракции президентской партии "Слуга народа" в городе Трускавце Львовской области, передает Еспресо.TV.

"Господин Шефир встречался с господином Ахметовым. У нас было несколько сложных моментов, много энерговопросов, много угольных проблем. Он действительно встречался. С другими олигархами не знаю встречался ли. Вызывали их, я, кажется, не имею права об этом говорить", - приводит слова президента Общественное.

Как подчеркнул Зеленский, "много людей с очень известным именами, с кем общался Сергей, вызваны в соответствующие правоохранительные органы".

"Было покушение на убийство это 100% информация. Есть много деталей, пока идет следствие я не могу раазглашать", - добавил он.