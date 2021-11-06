Шеф ЦРУ Уильям Бернс посетил Москву, чтобы предупредить Кремль в отношении Украины, - CNN

Как отмечается, по поручению Джозефа Байдена тот должен был разобраться в намерениях России в отношении Украины и предупредить о том, что официальный Вашингтон внимательно следит за российскими войсками вблизи украинской границы, сообщает Еспресо.TV .



"Президент Джо Байден в начале этой недели направил директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск вблизи границы с Украиной и попытаться определить мотивы действий России", - говорится в материале CNN.



В нем утверждается, что "США все больше озабочены нерегулярным перемещением российских войск и техники вблизи северной границы Украины".



Читайте также : Виталий Портников: российские войска – это всегда сигнал



CNN отмечает, что "администрация Байдена в последние дни активизировала свои усилия по растущей деэскалации напряжения в отношениях между Москвой и Киевом".



По данным источников телеканала, после своих встреч в России Бернс "поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским" с целью "разрядить это напряжение".



Справка



О визите Бернса в Москву открыто сообщалось в среду, 3 ноября.



Отмечалось, что его принимал у себя секретарь Совета безопасности России, экс-руководитель ФСБ Николай Патрушев.



По данным "Голоса Америки", Бернс по просьбе президента Джо Байдена возглавил делегацию высокопоставленных американских официальных лиц, находившуюся в Москве 2 и 3 ноября.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb