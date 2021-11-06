Шеф ЦРУ Уильям Бернс посетил Москву, чтобы предупредить Кремль в отношении Украины, - CNN
Американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники раскрыл подробности недавнего посещения Москвы (РФ) главой Центрального разведывательного управления США Уильямом Джозефом Бернсом
Как отмечается, по поручению Джозефа Байдена тот должен был разобраться в намерениях России в отношении Украины и предупредить о том, что официальный Вашингтон внимательно следит за российскими войсками вблизи украинской границы, сообщает Еспресо.TV .
"Президент Джо Байден в начале этой недели направил директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск вблизи границы с Украиной и попытаться определить мотивы действий России", - говорится в материале CNN.
В нем утверждается, что "США все больше озабочены нерегулярным перемещением российских войск и техники вблизи северной границы Украины".
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CNN отмечает, что "администрация Байдена в последние дни активизировала свои усилия по растущей деэскалации напряжения в отношениях между Москвой и Киевом".
По данным источников телеканала, после своих встреч в России Бернс "поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским" с целью "разрядить это напряжение".
Справка
О визите Бернса в Москву открыто сообщалось в среду, 3 ноября.
Отмечалось, что его принимал у себя секретарь Совета безопасности России, экс-руководитель ФСБ Николай Патрушев.
По данным "Голоса Америки", Бернс по просьбе президента Джо Байдена возглавил делегацию высокопоставленных американских официальных лиц, находившуюся в Москве 2 и 3 ноября.
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