Шеф-редактор Russia Today выступила против войны с Украиной и тоталитаризма в России

Об этом она заявила в своем Telegram-канале, передает Еспресо.TV.



"Если я выбрала быть с Россией, то это не значит, что я должна шагать тоталитарным строем, молчать или, например, радоваться, что режим, которого я не желаю и своей стране, экспортируется еще куда-то. А нашу жизнь этот режим будет окончательно превращать в один бесконечный ад. Да чего там. Уже превратил", - отмечает Баронова.



Она признается, что еще неделю назад "писала о "натовских коллаборационистах" и "натовской пропаганде", пуляла в их сторону проклятиями, рассуждала об измене и русофобии, отзывалась на демшизу (так в РФ называют демократическую оппозицию, - ред.), но ахахах, все они были правы".



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"Даже демшиза оказалась правой в своих прогнозах, а я нет. Вот и все", – утверждает Мария Баронова.



Фронтальное наступление армии РФ на Украину она считает "ужасом".



По ее словам, создается впечатление, что "бомбят Киев с Харьковом - не русские какие-то".



Вместе с тем, пишет Баронова, отвечать за совершаемое придется всем россиянам.





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