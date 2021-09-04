Шеф разведки Пакистана прибыл в Кабул, - Associated Press
Глава межведомственной разведки Пакистана генерал-лейтенант Фаиз Хамид в субботу, 4 сентября 2021 года, находится с визитом в подконтрольном талибам Кабуле
Такую информацию со ссылкой на два неназванных источника в пакистанский власти, передала агентство Associated Press, сообщает Еспресо.TV .
"Пакистанская разведывательная служба имеет, пожалуй, самое большое внешнее влияние на "Талибан", - отмечается в информации AP.
О чем Фаиз Хамид общается с талибами, пока не известно.
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"Штаб-квартира руководства "Талибана" была в Пакистане, и часто говорили, что они находятся в непосредственном контакте с мощным разведывательным агентством между службами", - отмечает Associated Press.
Хотя Пакистан регулярно отрицал предоставление военной помощи талибам, подобные обвинения в адрес официального Исламабада часто выдвигало светское правительство Афганистана и Вашингтон.
- Напомним, Талибан получил 5 требований от Евросоюза .
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