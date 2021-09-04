Шеф разведки Пакистана прибыл в Кабул, - Associated Press

Такую информацию со ссылкой на два неназванных источника в пакистанский власти, передала агентство Associated Press, сообщает Еспресо.TV .



"Пакистанская разведывательная служба имеет, пожалуй, самое большое внешнее влияние на "Талибан", - отмечается в информации AP.



О чем Фаиз Хамид общается с талибами, пока не известно.



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"Штаб-квартира руководства "Талибана" была в Пакистане, и часто говорили, что они находятся в непосредственном контакте с мощным разведывательным агентством между службами", - отмечает Associated Press.



Хотя Пакистан регулярно отрицал предоставление военной помощи талибам, подобные обвинения в адрес официального Исламабада часто выдвигало светское правительство Афганистана и Вашингтон.

Напомним, Талибан получил 5 требований от Евросоюза .





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