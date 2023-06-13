Об этом информирует официальная страница Книги рекордов Гиннесса.

Рекордсменкой стала 27-летняя Хильда Бачи, заявившая, что готовила 100 часов подряд. Ежедневно во время приготовления ей давали пятиминутный перерыв. Однако Книга рекордов Гиннеса сократила время ее работы на семь часов из-за одного перерыва, который длился дольше всех остальных. Так общее время, которое Бачи провела по непрерывной готовке, составило всего 93 часа 11 минут приготовления.

"Просмотрев все видеозаписи, мы рады сообщить, что Хильда Бачи стала новым рекордсменом за самый длинный кулинарный марафон (индивидуальный)", - говорится в сообщении.

За эти 93 часа рекордсменка приготовила более 100 различных блюд, большинство из которых – нигерийские. Среди них были разные виды риса, пасты. Также женщина приготовила популярную уличную еду из обжаренных во фритюре бобов акараже. Все это раздали приглашенным гостям.

Во время непрерывного приготовления женщине мог помочь только один помощник за раз. Также ходить в туалет или спать ей разрешалось только во время коротких перерывов.

"Я просто знала, что мне нужно сделать что-нибудь необычное, чтобы поставить себя на карту, представить Нигерию на карте, поставить молодых африканских женщин на карте", - рассказала Бачи о своей мотивации.

Во время кулинарного марафона у женщины были видимые признаки физической нагрузки. В частности, ей прикладывали к голове холодные компрессы, а также делали массаж ног во время перерывов. Кроме того, медицинский помощник проверял его жизненные показатели.

Справочно. Предыдущий рекорд по непрерывной готовке принадлежал индийской шеф-поваре Лате Тондон. В 2019 году она готовила 87 часов и 45 минут.