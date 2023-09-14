Шеф-повар и основатель World Central Kitchen Хосе Андрес стал послом UNITED24

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Он отметил, что Хосе Андрес с самого начала полномасштабного российского вторжения поддерживает Украину конкретными действиями. В частности его благотворительная организация World Central Kitchen кормила тысячи украинцев на границе, а затем открыла представительства в Киеве, Львове и Харькове.

По словам Федорова, World Central Kitchen за семь месяцев работы в Украине собрала 300 000 000$ для нашей страны. Кроме того, организация сотрудничает с более чем 450 украинскими заведениями питания.

Министр напомнил, что Андреас не раз посещал Украину и помогал кормить людей в пострадавших от российской агрессии городах.



"Благодаря Хосе голос Украины за границей будет звучать громче", - подчеркнул Федоров.