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Шеф-повар и основатель World Central Kitchen Хосе Андрес стал послом UNITED24

14 сентября, 2023 четверг
17:47
Общество

Испано-американский шеф-повар и основатель World Central Kitchen Хосе Андрес стал новым послом UNITED24: он поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Он отметил, что Хосе Андрес с самого начала полномасштабного российского вторжения поддерживает Украину конкретными действиями. В частности его благотворительная организация World Central Kitchen кормила тысячи украинцев на границе, а затем открыла представительства в Киеве, Львове и Харькове.

По словам Федорова, World Central Kitchen за семь месяцев работы в Украине собрала 300 000 000$ для нашей страны. Кроме того, организация сотрудничает с более чем 450 украинскими заведениями питания.

Министр напомнил, что Андреас не раз посещал Украину и помогал кормить людей в пострадавших от российской агрессии городах.

"Благодаря Хосе голос Украины за границей будет звучать громче", - подчеркнул Федоров.

  • 2 мая 2022 стало известно, что волонтеры из World Central Kitchen приготовили около 3 млн блюд для беженцев из Украины. Повара и персонал также ездили в пограничные города, чтобы раздавать пакеты с продуктами.
  • 21 ноября 2022 года на Аллее смелости на площади Конституции в Киеве появилась табличка , посвященная Хосе Андресу, основателю благотворительной организации World Central Kitchen. При открытии таблички Зеленский отметил большую помощь, которую Хосе Андрес предоставил украинцам.
Украина
Испания
Война с Россией
США
помощь Украине
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