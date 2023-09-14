Шеф-повар и основатель World Central Kitchen Хосе Андрес стал послом UNITED24
Испано-американский шеф-повар и основатель World Central Kitchen Хосе Андрес стал новым послом UNITED24: он поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Он отметил, что Хосе Андрес с самого начала полномасштабного российского вторжения поддерживает Украину конкретными действиями. В частности его благотворительная организация World Central Kitchen кормила тысячи украинцев на границе, а затем открыла представительства в Киеве, Львове и Харькове.
По словам Федорова, World Central Kitchen за семь месяцев работы в Украине собрала 300 000 000$ для нашей страны. Кроме того, организация сотрудничает с более чем 450 украинскими заведениями питания.
Министр напомнил, что Андреас не раз посещал Украину и помогал кормить людей в пострадавших от российской агрессии городах.
"Благодаря Хосе голос Украины за границей будет звучать громче", - подчеркнул Федоров.
- 2 мая 2022 стало известно, что волонтеры из World Central Kitchen приготовили около 3 млн блюд для беженцев из Украины. Повара и персонал также ездили в пограничные города, чтобы раздавать пакеты с продуктами.
- 21 ноября 2022 года на Аллее смелости на площади Конституции в Киеве появилась табличка , посвященная Хосе Андресу, основателю благотворительной организации World Central Kitchen. При открытии таблички Зеленский отметил большую помощь, которую Хосе Андрес предоставил украинцам.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.59 Покупка 37.59Продажа 38.35
- EUR Покупка 40.39Продажа 41.38
- Актуальное
- Важное