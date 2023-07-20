Об этом сообщает CNN .

По его словам, президент РФ не "отбивался" от вагнеровцев во время мятежа 24 июня, а заключил с Евгением Пригожиным соглашение с помощью белорусского диктатора Александра Лукашенко.

"Он на самом деле не отбивался от Пригожина. Он заключил соглашение, чтобы спасти свою шкуру, используя хорошие услуги лидера Беларуси. Но Путин должен был понять, я уверен, что "прогнило что-то в Датском королевстве", - сказал Мур.

Он отметил, что поведение Путина в день мятежа было непоследовательным.

"Если вы посмотрите на поведение Путина в тот день, я думаю, что Пригожин начал с завтрака как предатель. Его простили за ужином, а через несколько дней пригласили на чай. Следовательно, есть некоторые вещи, которые даже руководителю МИ-6 трудно интерпретировать" , – отметил Мур.

Отвечая на вопрос CNN, "живой и здоров ли" Пригожин, шеф MI-6 ответил, что лидер ПВК Вагнера все еще "парит".

Мур отметил, что в настоящее время сложно сделать подлинные выводы относительно дальнейшей судьбы ПИК Вагнера. Он предположил, что наемники "похоже, не задействованы в Украине", а часть из них оказалась в Беларуси.

Справочно. МI-6 – тайная разведывательная организация, работающая на британское правительство, вместе с внутренней службой безопасности MI-5.

Что известно о мятеже Пригожина

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. На это главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ПИК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – диктатор дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Евгений Пригожин. А в минобороны РФ утверждали , что вагнеровцы передадут тяжелую технику регулярной армии России.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

3 июля российские СМИ опубликовали фото , сделанные местными жителями, на которых изображен вероятный лагерь вагнеровцев в Могилевской области Беларуси. В украинской разведке отметили , что Пригожин вряд ли переместит всех бойцов в Беларусь и сам не будет находиться там постоянно. Очевидно, речь идет о опрокидывании части вагнеровцев.

6 июля Лукашенко сообщил , что вагнеровцы находятся в своих полевых лагерях, а основатель компании Евгений Пригожин – на территории РФ.

10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал , что через 5 дней после мятежа Путин встретился Пригожиным в Кремле.

Во время мятежа в России часть наемников частной военной компании Вагнера дошла до базы "Воронеж-45" – места хранения ядерного оружия РФ, утверждает руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке .