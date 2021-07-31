Шеф Лукашенковского КГБ признал факт хакерских атак на личные данные чиновников

Фрагмент его выступления показали на телеканале "Беларусь 1", передает Еспресо.TV.



При этом он отметил, что это якобы дело рук прежде всего иностранных, а уже потом связанных с ними белорусских хакеров.



"Контрразведкой комитета фиксируется резкая активизация работы иностранных спецслужб и связанных с ними деструктивных формирований в отношении руководителей вертикали власти, силовых структур, других госорганов. С использованием современных информационных технологий, хакерских атак на персональные данные осуществляется системный сбор данных в отношении руководителей исполнительных комитетов разного уровня и их близких. Особое внимание родственникам, которые учатся в Польше, Литве, других западных странах и Украине. Поиск эффективных рычагов воздействия с целью дальнейшего склонения к измене. Просил бы обратить особое внимание на этот фактор представителей Брестской и Гродненской областей", - приводит слова Тертеля телеканал Белсат.



Читайте также: Виталий Портников: Встреча Байдена с Тихановской - сигнал Москве и Киеву



Глава КГБ также отметил, что "в Киеве и Вильнюсе формируются информационные хабы, которые будут влиять на информпространство Беларуси".



Справка



Белорусские кибер-партизаны проводят с 26 июля операцию "Жара", которую они называют "крупнейшей кибератакой в истории Беларуси".



По их словам, сейчас ими взломані электронные базы данных

- "Паспорт"

- Государственной автоинспекции,

- звонков в службу "102",

- Службы внутренней безопасности МВД

- видеохранилища дронов МВД

- камер изолятора (оппозиционеры и те, кто там побывал, называют его концлагерем) на Окрестина.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb