Шеф Лукашенковского КГБ признал факт хакерских атак на личные данные чиновников
Подчиненный самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко председатель Комитета государственной безопасности этой страны Иван Тертель во время встречи с должностными лицами органов местной власти фактически признал атаки кибер-партизан
Фрагмент его выступления показали на телеканале "Беларусь 1", передает Еспресо.TV.
При этом он отметил, что это якобы дело рук прежде всего иностранных, а уже потом связанных с ними белорусских хакеров.
"Контрразведкой комитета фиксируется резкая активизация работы иностранных спецслужб и связанных с ними деструктивных формирований в отношении руководителей вертикали власти, силовых структур, других госорганов. С использованием современных информационных технологий, хакерских атак на персональные данные осуществляется системный сбор данных в отношении руководителей исполнительных комитетов разного уровня и их близких. Особое внимание родственникам, которые учатся в Польше, Литве, других западных странах и Украине. Поиск эффективных рычагов воздействия с целью дальнейшего склонения к измене. Просил бы обратить особое внимание на этот фактор представителей Брестской и Гродненской областей", - приводит слова Тертеля телеканал Белсат.
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Глава КГБ также отметил, что "в Киеве и Вильнюсе формируются информационные хабы, которые будут влиять на информпространство Беларуси".
Справка
Белорусские кибер-партизаны проводят с 26 июля операцию "Жара", которую они называют "крупнейшей кибератакой в истории Беларуси".
По их словам, сейчас ими взломані электронные базы данных
- "Паспорт"
- Государственной автоинспекции,
- звонков в службу "102",
- Службы внутренней безопасности МВД
- видеохранилища дронов МВД
- камер изолятора (оппозиционеры и те, кто там побывал, называют его концлагерем) на Окрестина.
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