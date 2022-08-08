"Щупальца русского мира": есть ли место украинофобам в украинской школе

Хорошая новость состоит в том, что ни Пушкина с Лермонтовым, ни Достоевского с Толстым уже не будут учить. Но и окончательной победы здравого смысла не произошло. В школьной программе оставят откровенного украинофоба Булгакова, Владимира Короленко, который считается примером украинского обрусения и зомбирует шестиклассников пренебрежением к украинцам, а также советских писателей Ильфа и Петрова и Анатолия Кузнецова.

Минобразования в поисках "хороших русских писателей"

История о том, как Минобразования торгуется с украинским обществом и экспертной средой, пытаясь протащить в школы хоть каких-то русских писателей, поражает своим цинизмом. Кратко напомню содержание предыдущих серий этого мерзкого сериала.

Сначала министр Сергей Шкарлет всячески игнорировал проблему, а затем переложил ответственность за изъятие россиян из школьной программы на профессиональную рабочую группу, и то после волны возмущения экспертов и лидеров мнений.

Рабочая группа на пятом месяце полномасштабного вторжения приняла однозначное решение: полностью изъять россиян из школьной программы. Но и здесь от Шкарлета запахло русским духом – рекомендации экспертов он воспринял в духе "не все так однозначно" и намекнул, что последнее слово должно быть за Минобразования. Подробнее об этих перипетиях вы можете прочитать в недавней статье Эспрессо .

И вот на днях функционер МОН Юрий Кононенко, отвечающий за школьное образование, официально прокомментировал позицию Министерства: "Принято решение, что писатели, которые писали на русском языке, но творчество которых было тесно связано с Украиной, то есть или они родились в Украине, или долгое время жили в Украине, или отражали в своих произведениях украинскую тематику, — их творчество будет оставаться в учебных программах, например, Николай Гоголь или Владимир Короленко. произведения Анатолия Кузнецова "Бабий Яр", ну и такое произведение, как "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова", - заявил чиновник в эфире телемарафона единых новостей.

То есть, по сути, Минобразования проигнорировало однозначную позицию рабочей группы, призывающей исключить из школьной программы всех перечисленных Кононенко писателей.

Аргумент "будем изучать в школе тех, кто связан с Украиной" абсолютно абсурдный, ведь это классический пример подмены содержания по форме. Например, Булгаков родился в Киеве – это форма, а Булгаков украинофоб – это содержание. Короленко родился в Житомире, а умер в Полтаве - форма, а Короленко пренебрежительно писал об украинцах — это уже содержание. Игнорировать эти факты как минимум странно на фоне военной агрессии России.

Действительно ли Булгаков был украинофобом?

"Щупальцем русского мира" Михаила Булгакова называл историк Владимир Вятрович еще много лет назад. Мотивировал он это тем, что Булгаков является одним из инструментов кремля для напоминания украинцам о едином культурном пространстве — даже для его воспроизведения. В этом же списке историк называет Пугачеву, Цоя, Высоцкого и "Иронию судьбы". Но разница с Булгаковым колоссальна, ведь он здесь единственный, кого украинское государство продвигает на официальном уровне, навязывая его творчество украинским детям в обязательной школьной программе.

И с этим сложно не согласиться — похоже, киевское происхождение Булгакова является троянским конем, благодаря которому этого "хорошего русского писателя" Минобразования до сих пор пытается протянуть на уроки мировой литературы. Но какой Киев прославляет Булгаков? Похоже, что никак не наш, украинский Киев.

Булгаков был не просто русским писателем, родившимся в Киеве. Он был русским шовинистом и сторонником империи. К самой идее суверенной Украины он относился крайне враждебно. Другими словами, он ненавидел все то, за что мы прямо сейчас боремся. Доктор филологических наук Лариса Масенко отмечает , что "Булгаков как российский интеллигент с имперским сознанием не мог представить Украину вне России. Идея украинской государственной самостоятельности была ему чужда и неприемлема. Для белогвардейского офицера и большевистские войска, и украинские воины, 1918, были врагами, которые угрожали "единой и неделимой" Российской империи распадом".

В единственном великом киевском тексте Булгакова - романе "Белая гвардия" - есть немало эпизодов, которые демонстрируют имперское превосходство и ненависть автора к борьбе украинцев за свое государство. Один из центральных персонажей романа Алексей Турбин характеризует украинский язык и внешность украинцев так: "Кто терроризировал русское население на этом мерзком языке, которого даже на свете не существует? Гетман! Кто развел всю эту гидь с хвостами на головах? Гетман".

И это утверждает герой, прототипом которого, по словам лингвиста Бориса Гаспарова, был сам Булгаков. То есть эти хвосты на головах, которые так противно рифмуются с "кастрюлеголовыми" — похоже, это и есть позиция русского писателя, которого Минобразования до сих пор тянет в нашу школу. И который, заметьте, утверждал, что никакого украинского языка нет!

Возможно, кто-то скажет, что "Белая гвардия" в школьной программе отсутствует, а в повести "Собачье сердце", о которой упоминает Кононенко, нет откровенной украинофобии. Но этот факт не отменяет того, что сам Булгаков пренебрежительно относился к украинским. Кстати, рабочая группа при Минобразования, предлагая изъять это произведение из школьной программы, руководствовалась даже не этим и не только развязанной россией войной, а тем, что "повесть Булгакова трудна для восприятия учащимися в результате сложного исторического контекста".

И действительно, изучают ее в девятом классе, а соответствующий период на уроках истории проходят только в десятом, поэтому решение рабочей группы логично с многих точек зрения. Но не для Минобразования, которое слепо тянет Булгакова в школу.

К тому же "Собачье сердце" является критикой советов, но критика эта — со стороны российского имперца, убивающегося за белое величие рассейшки. Нужен ли он в современной украинской школе? Вопрос риторический…

Владимир Короленко, хохлы и холопы

Еще более интересная история — с изучением в школе повести "Слепой музыкант" Владимира Короленко, ведь она просто наполнена пренебрежением к украинцам даже на уровне языка. Несмотря на то, что автор родился в Житомире, а умер, намотавшись по миру, в Полтаве, этим его связь с украинским контекстом и заканчивается, ведь у Короленко выразительная российская идентичность. Николай Михновский откровенно назвал его предателем украинского народа, а Евгений Чикаленко считал его образцом обрусевшего украинца, не воспринимавшего украинского национально-освободительного движения.

Снова кто-то может возразить, мол, что из того, все равно его предлагают изучать на уроках мировой литературы, а "Слепой музыкант", может, гениальное произведение. Так вот, в том-то и дело, что совсем не гениальное. Критики считают Короленко посредственным писателем, и этого вполне достаточно для того, чтобы убрать его творчество из школы. А кроме этого, вы будете в шоке, заглянув под обложку "Слепого музыканта"...



В первой же строке повести Короленко пишет, что действие происходит в Юго-Западном крае (или на языке оригинала "Юго-Западный край"). Так он называет Украину, расположенную на Юго-Западе российской империи. А вот самих украинцев Короленко постоянно называет хохлами, украинских крестьян – холопами.



Бывает, что на одной странице это унизительное для украинцев слово и производные от него встречаются четыре раза! То есть Короленко откровенно злоупотребляет им. Кстати, ни разу в "Слепом музыканте" не употребляется пренебрежительное название к представителю другого народа, только украинцы оказываются униженными. И вот это наслаждение унижением украинцев от "русского дворянина" Короленко Минобразования хочет и дальше навязывать нашим шестиклассникам, да еще во время полномасштабного вражеского вторжения…



Кроме Булгакова и Короленко МОН стремится оставить в школьной программе, на этот раз среди произведений для дополнительного чтения, сатирический роман "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова и роман-документ "Бабий Яр" Анатолия Кузнецова.

Мы прекрасно знаем, что в "Двенадцати стульях" зашита симпатия к справедливым советам, да и вообще это произведение настолько известно, что учащиеся и без всяких программ запросто попадут на него в нашем культурном пространстве. А вот "Бабий Яр" интересен тем, что понравился одному из ключевых идеологов СССР Михаилу Суслову, и этот факт характеризует книгу как минимум подозрительную. Безусловно, тема расстрелов в Бабьем Яру требует внимания, но ее можно раскрыть на уроках истории, или на уроках украинской литературы — изучая в одиннадцатом классе мощный сборник Марианны Кияновской "Бабий Яр. Голосами".



Остается надеяться, что украинская общественность все-таки убедит МОН не подходить к гуманитарному школьному образованию слишком формально и исключить из программы творчество российских авторов, от которого в километре пахнет "русским духом", а гениальностью и не пахнет. В этом министерству может помочь петиция, в поддержку которой у украинцев остается более двух месяцев.