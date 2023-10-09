Щит Капитана Америки и костюм Ди Каприо из "Титаника": на лондонском аукционе продадут известный кинореквизит на сумму €14 млн
С 9 по 12 ноября Propstore проведет аукцион легендарного кинореквизита, общая стоимость которого составляет €14 млн - с молотка уйдет щит Капитана Америки, шлем из "Звездных войн" и костюм Ди Каприо из "Титаника"
Об этом говорится на сайте аукциона , а также сообщает издание Le Figaro .
В общей сложности, на аукционе будут представлены более 1800 лотов, костюмов и декораций, среди которых:
- Костюм Леонардо Ди Каприо, который он носил в "Титанике" – его общая стоимость составляет от 100 млн до 200 млн фунтов стерлингов;
- Щит Капитана Америки, которым пользовался Крис Эванс, стоимостью от 50 до 100 млн фунтов стерлингов;
- Каскадерский костюм Джека Воробья из "Пиратов карибского моря" – от 50 млн до 100 млн фунтов стерлингов;
- Кнут Индианы Джонса из фильма "Индиана Джонс и Храм Судьбы" (1984 год) - от 100 млн до 200 млн фунтов стерлингов;
- Сценарий "Сяйва" Стэнли Кубрика с авторскими комментариями – от 30 млн до 50 млн фунтов стерлингов.
Одним из самых дорогих лотов станет шлем пилота-истребителя из "Звездных войн" (1977 год) – его стоимость составляет от 300 млн до 500 млн фунтов стерлингов.
"У нас есть все воспоминания Энтони Дэниелса о времени его работы над киносагой "Звездные войны". Они включают сценический реквизит и несколько других частей дроида C-3PO, таких как его руки и ноги. Наконец, у нас есть оригинальные сценарии с его дополнительными комментариями", - обещает руководитель Popstore Стивен Лейн.
- На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке продали свитер принцессы Дианы с изображением черной овцы среди белых рядов за 920 тыс. фунтов стерлингов.
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