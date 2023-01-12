"Щедрый вечер": Шварценеггер заговорил по-украински в новом клипе Kalush Orchestra
Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер появился в новом клипе Kalush Orchestra "Щедрый вечер", где обратился к украинцам и заговорил по-украински
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины в телеграмме .
"Это мощное послание всему украинскому народу. Особенно сейчас, в это очень тяжелое время. У каждого может быть мечта. И каждый может воплотить ее в жизнь", - звучит голос Шварценеггера в начале клипа.
Песня является интерпретацией украинской "Щедривки", а в конце клипа Шварценеггер на украинском вместе с Kalush Orchestra произносит название клипа - "Щедрый вечер".
Фронтмен группы Олег Псюк отметил, что клип был снят, пока группа была в туре в США.
"Когда мы были в США в туре, сняли видео на одну из наших песен. Чисто на лайте, даже не думали, что получится такой крутой клип. Раньше на этих улицах бегали в игре GTA – San Andreas, а теперь сделали там нашу интерпретацию" Щедривки" и побывали в Арнольда Шварценеггера в гостях", — прокомментировал Олег Псюк.
- Музыканты украинской группы Kalush Orchestra в октябре встретились в США с киноактером, бизнесменом и политиком Арнольдом Шварценеггером.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.66
-
EUR
Покупка 41.81Продажа 42.82
- Актуальное
- Важное