Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины в телеграмме .

"Это мощное послание всему украинскому народу. Особенно сейчас, в это очень тяжелое время. У каждого может быть мечта. И каждый может воплотить ее в жизнь", - звучит голос Шварценеггера в начале клипа.

Песня является интерпретацией украинской "Щедривки", а в конце клипа Шварценеггер на украинском вместе с Kalush Orchestra произносит название клипа - "Щедрый вечер".

Фронтмен группы Олег Псюк отметил, что клип был снят, пока группа была в туре в США.



"Когда мы были в США в туре, сняли видео на одну из наших песен. Чисто на лайте, даже не думали, что получится такой крутой клип. Раньше на этих улицах бегали в игре GTA – San Andreas, а теперь сделали там нашу интерпретацию" Щедривки" и побывали в Арнольда Шварценеггера в гостях", — прокомментировал Олег Псюк.

Музыканты украинской группы Kalush Orchestra в октябре встретились в США с киноактером, бизнесменом и политиком Арнольдом Шварценеггером.

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