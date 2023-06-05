"Щедрик" покажут в Варшаве на благотворительном фестивале Open Air Ukrainian Film
Украинскую историческую драму "Щедрик" представят во вторник, 6 июня, на благотворительном Open Air Ukrainian Film Festival в столице Польши
Об этом информирует Государственное агентство по вопросам кино .
Первый показ ленты "Щедрик", режиссера Олеси Моргунец-Исаенко по сценарию Ксении Заставской, на благотворительном фестивале украинского кино под открытым небом будет проходить 6 июня в 20:30.
Фильм будет транслироваться на языке оригинала с польскими субтитрами.
Показ состоится на летней террасе Пьяной Вишни "Округляк" (Pijana Wiśnia. Okrąglak, Warsaw, Poland).
Вход для всех желающих свободен.
Также на Open Air Ukrainian Film Festival покажут "Щедрик" – 20 июня, 4 июля, 18 июля, 1 августа, 15 августа и 29 августа в 20:30.
Справочно. Украинскую историческую драму режиссера Олеси Моргунец-Исаенко по сценарию Ксении Заставской "Щедрик" успели увидеть во многих странах мира. Мировая премьера прошла еще в марте 2022 года. Более того - лента отмечена как лучшая на фестивале Women's International Film Festival Nigeria (WIFFEN)
Фильм, снятый в 2020 году в копродукции Украины и Польши, рассказывает историю трех семей из Ивано-Франковска, тогдашнего Станислава - украинцев, поляков и евреев в период Второй мировой войны. На грани столкновения империй, в безысходности оккупации и ловушках карательных режимов СССР и Третьего Рейха дети теряют родителей и оказываются на попечении преподавательницы пения Софии, чья родная дочь Ярослава больше всего стремится примирить мир волшебной мелодией "Щедрика".
В главных ролях Андрей Мостренко, Иоанна Опозда, Кристина Ушицкая, Томаш Собчак, Полина Громова, Яна Королева, Евгения Солодовник.
- 5 января в украинских кинотеатрах впервые показали фильм "Щедрик" кинорежиссера Олеси Моргунец-Исаенко.
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