Об этом информирует Государственное агентство по вопросам кино .

Первый показ ленты "Щедрик", режиссера Олеси Моргунец-Исаенко по сценарию Ксении Заставской, на благотворительном фестивале украинского кино под открытым небом будет проходить 6 июня в 20:30.

Фильм будет транслироваться на языке оригинала с польскими субтитрами.

Показ состоится на летней террасе Пьяной Вишни "Округляк" (Pijana Wiśnia. Okrąglak, Warsaw, Poland).

Вход для всех желающих свободен.

Также на Open Air Ukrainian Film Festival покажут "Щедрик" – 20 июня, 4 июля, 18 июля, 1 августа, 15 августа и 29 августа в 20:30.

Справочно. Украинскую историческую драму режиссера Олеси Моргунец-Исаенко по сценарию Ксении Заставской "Щедрик" успели увидеть во многих странах мира. Мировая премьера прошла еще в марте 2022 года. Более того - лента отмечена как лучшая на фестивале Women's International Film Festival Nigeria (WIFFEN)

Фильм, снятый в 2020 году в копродукции Украины и Польши, рассказывает историю трех семей из Ивано-Франковска, тогдашнего Станислава - украинцев, поляков и евреев в период Второй мировой войны. На грани столкновения империй, в безысходности оккупации и ловушках карательных режимов СССР и Третьего Рейха дети теряют родителей и оказываются на попечении преподавательницы пения Софии, чья родная дочь Ярослава больше всего стремится примирить мир волшебной мелодией "Щедрика".

В главных ролях Андрей Мостренко, Иоанна Опозда, Кристина Ушицкая, Томаш Собчак, Полина Громова, Яна Королева, Евгения Солодовник.