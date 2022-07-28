Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время утреннего видеообращения.

Владимир Зеленский отметил, что важно не только отмечать появление Государственности, но и объединяться для его сохранения.

"Украина – самостоятельное, свободное, неделимое государство. И будет таким всегда. Еще далеко не все враги – как роса на солнце… Но мы – казацкого рода. А значит, нам точно улыбнется судьба", - сказал президент.

Также верховный главнокомандующий напомнил о ценности государственной символики.

"Нашу большую украинскую семью объединяет семья Государственных символов Украины. Это три брата: Государственный флаг Украины, Государственный герб и Государственный гимн", - сказал он.

Также руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что россияне боятся свободных людей, в том числе украинцев.

"Беспокойное утро. Попытка ракетного террора от тех, кто не знает, что такое свобода. Тех, кто избрал рабство и телевизор вместо воли. Они исторически боятся свободных людей, боятся украинцев", - написал Ермак в телеграмме.

В августе 2021 года Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий установление 28 июля выходным днем – Днем государственности Украины.

Министерство культуры и информационной политики представило символику празднования Дня Государственности Украины.

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