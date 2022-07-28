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Главная Украина "Ще далеко не всі вороженьки – як роса на сонці, але ми – козацького роду": Зеленский поздравил с Днем украинской государственности

"Ще далеко не всі вороженьки – як роса на сонці, але ми – козацького роду": Зеленский поздравил с Днем украинской государственности

28 июля, 2022 четверг
09:38
Украина День Государственности Украины

Украина сегодня, 28 июля, впервые отмечает День украинской государственности

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время утреннего видеообращения.

Владимир Зеленский отметил, что важно не только отмечать появление Государственности, но и объединяться для его сохранения.

"Украина – самостоятельное, свободное, неделимое государство. И будет таким всегда. Еще далеко не все враги – как роса на солнце… Но мы – казацкого рода. А значит, нам точно улыбнется судьба", - сказал президент.

Также верховный главнокомандующий напомнил о ценности государственной символики.

"Нашу большую украинскую семью объединяет семья Государственных символов Украины. Это три брата: Государственный флаг Украины, Государственный герб и Государственный гимн", - сказал он.

Также руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что россияне боятся свободных людей, в том числе украинцев.

"Беспокойное утро. Попытка ракетного террора от тех, кто не знает, что такое свобода. Тех, кто избрал рабство и телевизор вместо воли. Они исторически боятся свободных людей, боятся украинцев", - написал Ермак в телеграмме.

  • В августе 2021 года Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий установление 28 июля выходным днем – Днем государственности Украины.
  • Министерство культуры и информационной политики представило символику празднования Дня Государственности Украины.

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Общество
Владимир Зеленский
война с Россией
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