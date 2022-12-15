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Щавель на зиму. Рецепт приготовления
Самый простой и легкий рецепт консервированного щавеля на зиму. Итак, и зимой можно будет приготовить вкусного зеленого борща. Или пирогов, салатов. Мы поделимся рецептом, благодаря которому в щавеле сохранятся все питательные вещества
Ингредиенты (пропорции предоставлены для приготовления одной порции зеленого борща):
- 200 г щавеля
- Один стакан воды
- Половина чайной ложки соли
Рецепт приготовления щавеля на зиму.
- Лучшее время для заготовки щавеля – апрель-май. Щавель в это время еще молод и сочный
- Перебираем листики щавеля
- Промываем под проточной водой
- Кладем наш щавель в дуршлаг, чтобы стекла вся вода
- Нарезаем листики очень мелко
- В кастрюльке кипятим воду
- Окунаем в эту воду нарезанные листья щавеля
- Накрываем крышкой посуду
- На очень маленьком огне! пропариваем зелень не более четырех минут
- Стерилизуем баночку с крышкой
- Желательно деревянной ложкой перемешиваем щавель (не пугайтесь, как увидите, что листья изменили цвет)
- Закрываем кастрюлю крышкой еще раз и оставляем на огне еще на две минуты
- Пропаренный щавель закладываем в стерилизованную банку
- Заливаем к сливочке банка жидкостью, в которой варился щавель.
- Закрываем крышкой
- Банка переворачиваем вверх дном
- Накрываем ее чем-то теплым
- В таком состоянии пусть лежит к абсолютному остыванию
- Храните в сухом прохладном месте
- Зимой вы сварите отличный, насыщенный витаминами зеленый борщ!
- Заготовку в борщ добавлять нужно вместе с жидкостью, из-за этого нюанса сам борщ подсолите немного меньше обычного.
Приятного аппетита!
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