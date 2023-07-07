Shazam научился идентифицировать песни из YouTube, Instagram и TikTok
Приложение Shazam теперь может определять песни из YouTube, Instagram и TikTok, однако не на всех операционных системах
Об этом информирует TechCrunch.
Apple выпускает обновления для программы Shazam, которая помогает идентифицировать песни. Теперь, кроме распознавания песен с помощью микрофона, она также способна распознавать песни в приложениях YouTube, Instagram и TikTok.
"В последнем обновлении (v15.36) компания описала процесс идентификации песни в любом из вышеупомянутых приложений", - говорится в заявлении.
Shazam позволяет пользователю распознать неизвестную мелодию, играющую в приложениях YouTube, Instagram или TikTok. Просто откройте приложение, нажмите на синюю кнопку и перейдите к нужному приложению.
Функция доступна iOS, а на телефонах Android пользователям необходимо сначала предоставить разрешение на прослушивание аудио из других приложений.
- В декабре 2017 года Apple приобрела сервис для распознавания музыки Shazam, что, по утверждениям СМИ, обошлось компании в $400 млн.
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