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Шарлотка в мультиварке. Рецепт
Шарлотка – это десерт-пирог, традиционный для центральноевропейской кухни. Его происхождение - Франция
Ингредиенты:
- Один стакан пшеничной муки
- Один стакан сахара
- Куриные яйца – 4 штуки
- Четыре яблока
- 50 г сливочного масла
- Одна чайная ложка разрыхлителя
Рецепт приготовления шарлотки в мультиварке:
- Очищаем яблоки от кожицы и сердцевины
- Нарезаем ломтиками
- Включаем мультиварку на режим «подогрев»
- Кладем в кастрюлю сливочное масло, чтобы растаяло
- Слегка смазываем этим же маслом стенки кастрюли.
- Добавляем две столовые ложки сахара
- Смешиваем, пока сахар не растворится
- Кладем на дно первый слой яблок (желательно укладывать красиво)
- Далее выкладываем на первый слой остальные яблоки.
- Миксером взбиваем яйца с сахаром, пока сахар не растворится полностью
- Добавляем муку и разрыхлитель
- Продолжаем смешивать в миксере продукты, чтобы тесто стало похоже на сметану.
- Выливаем тесто на яблоки
- Выставляем режим "Выпекание" на 40 минут
- Готовый пирог переворачиваем на тарелку
Приятного аппетита!
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