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Шарлотка. Рецепт
Как приготовить домашнюю шарлотку с яблоками? Чтобы и пышная, и вкусненькая. Такая, чтобы всей семье пришлась по вкусу. Сегодня мы расскажем пошагово, как это сделать
Ингредиенты на 8 порций
- 200 г муки
- 200 г сахара
- 4 яйца (большие)
- 3 яблока (сочные)
- Разрыхлитель – 1 чайная ложка
Рецепт приготовления шарлотки
- Взбиваем яйца миксером в пену
- Небольшими порциями насыпаем сахар
- Снова взбиваем до пышной массы 5 мин.
- Просеиваем муку
- Продолжая взбивать яйца теперь на низких оборотах, добавляем понемногу муку.
- Консистенция теста должна иметь вид густой сметаны.
- Моем яблоки, чистим, удаляем сердцевину и нарезаем кусочками.
- Высыпаем в тесто яблоки
- Осторожно перемешиваем
- Застилаем форму пергаментом
- Смазываем дно (стенки не нужно) сливочным маслом
- Выкладываем в форму тесто
- Разравниваем
- Посыпаем тесто тонким слоем сахара
- Разогреваем духовку до 180 °С.
- Выпекаем шарлотку в духовке примерно 45 мин., не открывая дверцу 25 мин.
- Вынимаем шарлотку из духовки
- Вынимаем шарлотку из формы
- Немного остужаем
- Подаем к столу
Приятного аппетита!
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