В истории в основном описываются случаи, когда известные публичные герои-лидеры ведут за собой великие сообщества или нации на подвиги.

Украина уникальна еще и тем, что неизвестные герои ежедневно идут на подвиги ради нации и толкают ее вперед собственными телами, а лидеры — преимущественно серая масса ограниченных людей, которая врезается в память только благодаря громкому твиту или цитатам, искусно выдернутым из ритуально-пламенных спичей.

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В то же время, есть традиции серости. Все назначения и увольнения проходят после визита на Банковую, когда человеку говорят: "Ты".

Критерии финального решения неизвестны. Может, больше знает НАБУ или контрразведка СБУ, но они упорно молчат.

Когда назначают серость, мы вдруг слышим со всех экранов, что это гениальная незаурядная личность, менеджер от Бога. Проходят месяцы или годы и эта персона так же внезапно исчезает в небытие. И ни одного вопроса, а чем ты, человек, занимался, откуда взялся и с чем ушел

Но когда назначают серость, мы вдруг слышим со всех экранов, что это гениальная незаурядная личность, менеджер от Бога. Проходят месяцы или годы и эта персона так же внезапно исчезает в небытие. И ни одного вопроса, а чем ты, человек, занимался, откуда взялся и с чем ушел.

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Мягко говоря, это все далеко от парламентско-президентской республики.

Еще дальше от эффективного государства.

А расстояние до ответственности за кадровые решения во время войны не преодолеет даже Гиперлуп.

И это касается отнюдь не Шкарлета или Шарлета. Он только подтверждение правила.

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Об авторе. Владимир Емельян, украинский дипломат, министр инфраструктуры Украины в 2016-2019. Политический эксперт

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