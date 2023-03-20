Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение "Шарлет" - только подтверждение правила
OPINION

"Шарлет" - только подтверждение правила

20 мартa, 2023 понедельник
08:04
Мнение

Все назначения и увольнения происходят после визита на Банковую, когда человеку говорят: "Ты"

В истории в основном описываются случаи, когда известные публичные герои-лидеры ведут за собой великие сообщества или нации на подвиги.

Украина уникальна еще и тем, что неизвестные герои ежедневно идут на подвиги ради нации и толкают ее вперед собственными телами, а лидеры — преимущественно серая масса ограниченных людей, которая врезается в память только благодаря громкому твиту или цитатам, искусно выдернутым из ритуально-пламенных спичей.

Читайте также: Вляпаться в историю

В то же время, есть традиции серости. Все назначения и увольнения проходят после визита на Банковую, когда человеку говорят: "Ты".

Критерии финального решения неизвестны. Может, больше знает НАБУ или контрразведка СБУ, но они упорно молчат.

Когда назначают серость, мы вдруг слышим со всех экранов, что это гениальная незаурядная личность, менеджер от Бога. Проходят месяцы или годы и эта персона так же внезапно исчезает в небытие. И ни одного вопроса, а чем ты, человек, занимался, откуда взялся и с чем ушел

Но когда назначают серость, мы вдруг слышим со всех экранов, что это гениальная незаурядная личность, менеджер от Бога. Проходят месяцы или годы и эта персона так же внезапно исчезает в небытие. И ни одного вопроса, а чем ты, человек, занимался, откуда взялся и с чем ушел.

Читайте также: Вопрос "будем мы или не будем" не теряет актуальности

Мягко говоря, это все далеко от парламентско-президентской республики.

Еще дальше от эффективного государства.

А расстояние до ответственности за кадровые решения во время войны не преодолеет даже Гиперлуп.

И это касается отнюдь не Шкарлета или Шарлета. Он только подтверждение правила.

Источник

Об авторе. Владимир Емельян, украинский дипломат, министр инфраструктуры Украины в 2016-2019. Политический эксперт

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Украина
политика
скандал
Наука
Читайте также:
Алексей Данилов
17 мартa, 2023 пятница
"Очевидные вещи, но об этом никто не говорит": Данилов раскрыл один из глобальных планов Путина
Дмитрий Медведев
18 мартa, 2023 суббота
Медведев призвал американцев к протестам: "В бой!"
19 мартa, 2023 воскресенье
Президент UFC из-за боя Усика и Фьюри вынес "приговор" боксу
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.22
    Покупка 38.22
    Продажа 38.99
  • EUR
    Покупка 40.16
    Продажа 41.11
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
20 мартa
08:10
Президентские выборы в Черногории: во второй тур прошли проевропейские кандидаты
07:48
G7
G7 требует от КНДР отказаться от ядерного оружия и призвала мир к реакции на запуск баллистической ракеты
07:30
Белый дом: Россия с Китаем подрывают мировой порядок
07:00
КНДР Північна Корея ракета
КНДР провела учения, имитирующие тактическую ядерную контратаку
06:48
На Херсонщине оккупанты угрожают лишением свободы жителям без паспортов РФ, а ВСУ отразили 69 атак врага, - Генштаб
06:19
Российское наступление на Донбассе близится к кульминации, - ISW
05:43
В ЕС отреагировали на ордер МКС на арест Путина
05:26
Крупнейший банк Швейцарии UBS приобрел Credit Suisse
00:59
Главы МИД Евросоюза в понедельник планируют подписать план поставок боеприпасов Украине, - Йозвяк
00:46
В Мариуполе заметили колонну грузовиков "гуманитарной миссии" с флагами Дагестана и Армении
00:07
В Центральноафриканской Республике убиты 9 граждан Китая. Обвиняют ЧВК Вагнера
2023, воскресенье
19 мартa
23:11
Нардеп Гевко из "Слуги Народа" попал в ДТП: погиб человек
22:49
В учебном центре на Черниговщине погибли четыре военнослужащих
22:42
Украина проиграла Испании в финале женского Евро-2023 по футзалу
22:24
Обновлено
Посол Рощишевский заявил, что Польша будет вынуждена вступить в конфликт, если Украина проиграет. В посольстве уточнили его слова
22:16
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
На Бахмутском направлении РФ задействовала все силы и пытается окружить город. Колонка Сергея Згурца
21:45
"Мир понимает, что происходит": Зеленский о международной поддержке и ордере МУС на арест Путина
21:14
Молдова планирует ввести санкции против ряда лиц, причастных к вторжению в Украину
20:46
Сербия стремится нормализовать отношения с Косово, однако не хочет подписывать никаких соглашений, - Вучич
20:02
OPINION
Параллельные миры не пересекаются
19:53
"Как и подобает ворам": Минобороны Украины объяснило, почему Путин приехал в Мариуполь именно ночью
19:19
Киево-Печерская лавра
Церковь Московского патриархата говорит, что ее выселение из Лавры "провоцирует россиян"
19:04
"Один голову сам себе прострелил": перехват ГУР о моральном состоянии оккупантов
18:45
Интервью
Си и Путин очень похожи, поэтому мир ожидает новое биполярное противостояние, – международный эксперт Марк Войджер
18:34
За сутки ВСУ поразили вражеский ЗРК "Тор" и 2 района сосредоточения окупантов, - Генштаб
18:11
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 18-го тура
18:10
В российских школах начнут учить африканские языки
18:01
OPINION
Юрий Бутусов
Ордер для Путина. Что делать Украине?
17:45
КГБ Беларуси застрелил в Гродно иностранца, якобы открывшего огонь из автомата и бросавшего гранаты
17:40
Kozak System выпустили песню ко дню рождения Лины Костенко
17:36
Правительство на этой неделе выделило 518 миллиардов на оборону и утвердило план действий до конца 2023 года
17:15
Интервью
Си Цзиньпин едет в Россию, чтобы подготовить Путина к украинскому контрнаступлению, - Пионтковский
17:04
Россияне ударили с "града" по Каменскому на Запорожье: есть погибшие и раненые
17:04
Эксклюзив
Кандидатура Рябкина на должность посла в КНР является довольно удачным выбором, - китаевед Ефремов
16:56
Обновлено
УПЛ: "Черноморец" победил "Ингулец", результаты других матчей 18-го тура
16:53
"Шахтер" обыграл "Рух" и вернул себе лидерство в УПЛ
16:40
WBA назвала Усику дату, до которой нужно договориться с Фьюри, иначе – обязательная защита
16:28
Эксклюзив
Комбинация давления на правительство Грузии извне и внутри может решить вопрос освобождения Саакашвили, - дипломат Чечелашвили
16:27
В оккупированной Новой Каховке взорвали авто коллаборанта, работавшего в "патрульной службе", - "Каховское движение"
16:03
OPINION
Пригожин похож на Винни-Пуха
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV