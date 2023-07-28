Об этом информирует Офис генпрокурора.

"За госизмену будут судить известного пророссийского блоггера и экс-руководителя полиции Винницкой области, работавших на ФСБ РФ", - говорится в заявлении.

В суд направлены обвинительные акты в отношении украинского блоггера и экс-глава Главного управления Национальной полиции в Винницкой области. Злоумышленникам инкриминировано государственное предательство, совершенное по сговору.

По данным следствия, с 2018 года бывший правоохранитель, находясь во временно оккупированном Крыму, сотрудничал с ФСБ и предоставлял данные об украинских политиках, руководителях предприятий топливно-энергетической отрасли и владельцах интернет-ресурсов. Для этого использовал личные связи по предыдущим работам.

Экс-руководителей полиции Виннитчины втянул в сотрудничество прокремлевского блоггера и руководителя запрещенной в Украине политической партии Анатолия Шария, с 2019 года фактически проживающего в Испании.

Сообщники создавали сюжеты с антиукраинской окраской. О проделанной работе отчитывались врагу.

Что известно о деле Шария

16 февраля 2021 года Служба безопасности Украины объявила подозрение блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса – "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков" и вызвала его на допрос 22 февраля. Также СБУ объявила Анатолия Шария в государственный розыск.

В тот же день стражи порядка провели следственные действия с Виктором Шарием, на которого зарегистрирована "Партия Шария".

17 февраля Анатолий Шарий сообщил , что СБУ направила повестку не по адресу его проживания в Украине, а потому повестка не считается врученной.

22 февраля 2021 года Шарий не пришел в СБУ на допрос как подозреваемый.

Следователи установили, что он вредил нацбезопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур. Доказательства следствия подтвердили ряд профессиональных исследований, согласно которым его интервью и выступления содержат подрывную деятельность против Украины.

25 марта 2022 активисты нашли Анатолия Шария в Испании.

4 мая в Испании задержали пророссийского блогера Шария, подозреваемого в госизмене.

5 мая суд запретил Шарию покидать Испанию, отозвал паспорт, и обязал блогера дважды в месяц являться в ближайший до его помещения суд.

6 июля блогер Анатолий Шарий сообщен о подозрении в государственной измене за работу на российскую пропаганду из Испании.