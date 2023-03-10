"Шарахнут сразу по Тбилиси": российская пропаганда запустила новый нарратив по поводу протестов в Грузии

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"С Грузией никто дергаться не будет и войска посылать не будет, а просто шарахнут сразу по Тбилиси", - заявила пропагандистка Маргарита Симоньян.

Кремлевская пропагандистка придумала сразу три причины для удара по Грузии: российским войскам "не до сентиментов", в Тбилиси нет Киево-Печерской лавры, россияне никогда не считали себя "одним народом с грузинами".

"Также пропагандистка распространяет нарратив, будто Запад пытается втянуть Грузию в войну против РФ и тем самым ослабить ее. Метод шантажа и запугивания – это стандартная методика прокремлевских комментаторов, таким образом кремль пытается поспособствовать прекращению митингов и удержать аннексированные в Грузии территории", - пишет Центр.