"Шарахнут сразу по Тбилиси": российская пропаганда запустила новый нарратив по поводу протестов в Грузии
Российская пропаганда запустила новый нарратив по поводу протестов в Грузии и угрожает ракетным ударом по Тбилиси
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
"С Грузией никто дергаться не будет и войска посылать не будет, а просто шарахнут сразу по Тбилиси", - заявила пропагандистка Маргарита Симоньян.
Кремлевская пропагандистка придумала сразу три причины для удара по Грузии: российским войскам "не до сентиментов", в Тбилиси нет Киево-Печерской лавры, россияне никогда не считали себя "одним народом с грузинами".
"Также пропагандистка распространяет нарратив, будто Запад пытается втянуть Грузию в войну против РФ и тем самым ослабить ее. Метод шантажа и запугивания – это стандартная методика прокремлевских комментаторов, таким образом кремль пытается поспособствовать прекращению митингов и удержать аннексированные в Грузии территории", - пишет Центр.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.05
Покупка 38.05Продажа 38.88
-
EUR
Покупка 39.84Продажа 40.79
- Актуальное
- Важное