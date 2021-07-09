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Шантажировали порнофейками и угрожали насилием: Нацполиция разоблачила коллекторов-вымогателей, которые притворялись правоохранителями

9 июля, 2021 пятница
15:55
Общество Коллекторы шантажировали людей порно-компроматом и угрожали насилием

Правоохранители разоблачили коллекторов, которые терроризировали жителей Киевской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областей

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленники организовали в указанных регионах работу колл-центров, сотрудники которых требовали у людей возвращения несуществующих кредитов.

Дополнительно получили сведения также и о том, что злоумышленники прибегают к угрозам заемщикам финансовых учреждений физической расправой и распространением в соцсетях фальсифицированной информации порнографического содержания.

Среди вымогателей - гражданские лица, нотариусы и частные исполнители. Так называемые коллекторские колл-центры действовали на территории столицы и Киевской области, Винницы, Житомира, Черкасс и Херсона.

Получив решение суда, правоохранители, по физической поддержке бойцов полиции особого назначения, провели более двух десятков обысков по местам расположения офисов банковских "посредников". Обнаружена и изъята оргтехника, носители информации, мобильные телефоны и документацию. Вещественные доказательства отправлены на экспертизу, по результатам которой будет дана правовая квалификация действиям фигурантов.

По собранным материалам следователи Главного следственного управления Нацполиции, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, начали уголовное производство по ч.4 ст.189 (вымогательство), ч.3 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст.355 (Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств) Уголовного кодекса Украины.

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полиция
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