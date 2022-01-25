Шантаж Украины российскими войсками: Рада приняла проект постановления об обращении к ООН и Европарламенту

За соответствующее решение проголосовали 282 депутата, передает Эспрессо.TV.



В проекте предлагалось признать, что требования РФ к международным партнерам относительно недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины являются нарушением:

Конституции и законодательство Украины;

Основные принципы и нормы международного права, Устав ООН, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года (Хельсинский заключительный акт),

Итоговый документ Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 21 ноября 1990 года (Парижская хартия для новой Европы);

Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 (Будапештский меморандум);

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" №68/262, от 27 марта 2014 года, Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года и других международно-правовых актов.

Напомним, что 24 января на согласительном совете председатель ВР Руслан Стефанчук внес предложение принять постановление об обращении в Организацию Объединенных наций по поводу неприемлемости военного шантажа Украины со стороны РФ.

24 января в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об обращении в Организацию Объединенных Наций, Европейский парламент и другие международные организации. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Согласно документу, текст обращения о шантаже войсками РФ Украины будет направлен в ООН, Европарламент, правительства и парламенты иностранных государств и парламентские ассамблеи международных организаций.