Шантаж родителей, ряженые "гражданские", вывоз людей в РФ: депутат Запорожского райсовета Сысоева рассказала о российской "эвакуации"
На оккупированной части Запорожской области продолжается объявленная россиянами так называемая эвакуация - наиболее оживленное движение началось в Токмаке
Об этом сообщила депутат Запорожского районного совета и журналистка Алиса Сысоева в эфире Еспресо.
"Россияне объявили так называемую эвакуацию. С 7 мая они вывозят людей. Есть сообщения, что самое оживленное движение началось в Токмаке - каждые полчаса курсировали автобусы. В этих автобусах - только на треть были люди, которых заставляли эвакуироваться, также там были переодетые военные" , – сказала она.
Сысоева добавила, что сейчас эта так называемая эвакуация продолжается.
"Что-то странное происходит у рашистов - они жгут документы. В поселке Веселом закрылся участок "полиции" - там жгли документы. В то же время тревожная ситуация с детьми, есть угрозы родителям, которые не хотят вывозить детей - им сообщают, что детям не засчитают учебный год" , – рассказала депутат.
Она отметила, что есть информация о заявлениях об "эвакуации" в Бердянск и Кирилловку.
"Там есть скопления российских военных и техники - вероятно, они планируют прикрываться людьми как живым щитом. Некоторые автобусы в эти города не доезжают. Например, из Днепрорудного люди оказались в РФ - пока их судьба неизвестна", - подытожила она.
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