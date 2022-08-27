Шантаж Путина не сработал. На Западе готовятся к капитуляции России, - Пионтковский

Такое мнение он высказал в эфире программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Все вернется в Украину – не только Запорожская станция, но и Крым. Вы заметили, между прочим, новый тон поздравления мировых лидеров с Днем Независимости? Везде подчеркивалось, как абсолютно обязательное условие – возвращение Крыма Украине. Тот же Эрдоган, который сейчас играет с Путиным в определенные игры посредничества, очень однозначно подчеркнул позицию Турции по возвращению Крыма", - объяснил Пионтковский.

Политолог подчеркнул, что на Западе изменилось мнение по урегулированию войны в Украине.



"А еще недавно, 16 июня в Киев приезжали Макрон, Драги и Шольц с итальянским планом мира. План заключался в прекращении огня и начале двусторонних переговоров России и Украины о спорных территориях. При этом Крым даже не включали в эти спорные территории. Мнение Запада очень быстро меняется. И, если сформулировать эти изменения одним словом, мера перестала бояться Путина, перестала бояться его шантажа", - добавил он.

18 августа прогремели взрывы возле Керчи и Севастополя, оккупационные "власти" Крыма заявили о работе ПВО и БпЛА.

Также вечером стало известно, что в Белгородской области РФ горит и детонирует склад с боеприпасами. В двух селах идет эвакуация населения.

26 августа в издании Business Insider со ссылкой на секретный отчет НАТО сообщили, что Россия, вероятно, рассредоточивает свои военно-воздушные силы в оккупированном Крыму после серии взрывов на военных объектах.

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