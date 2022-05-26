Шантаж Путина. Кремль еще раз предлагает снять санкции в обмен на продовольствие

Об этом он заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщает CNN .

Путин подчеркнул, что Москва готова внести "значительный вклад во избежание продовольственного кризиса из-за экспорта зерна", если Запад снимет часть санкций против России.

Итальянская сторона сообщила, что обсуждение ситуации в Украине и продовольственного кризиса, связанного с войной, стало основной темой разговора между Путином и Драги.

Напомним, Турция договаривается с Россией и Украиной о коридоре для экспорта зерна

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