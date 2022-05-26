Шантаж Путина. Кремль еще раз предлагает снять санкции в обмен на продовольствие
Путин снова выдвинул условия по разблокированию поставки украинского зерна
Об этом он заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщает CNN .
Путин подчеркнул, что Москва готова внести "значительный вклад во избежание продовольственного кризиса из-за экспорта зерна", если Запад снимет часть санкций против России.
Итальянская сторона сообщила, что обсуждение ситуации в Украине и продовольственного кризиса, связанного с войной, стало основной темой разговора между Путином и Драги.
- Напомним, Турция договаривается с Россией и Украиной о коридоре для экспорта зерна
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.61
Покупка 34.61Продажа 35.91
-
EUR
Покупка 36.33Продажа 38.11
- Актуальное
- Важное