"Шантаж на местном уровне будет происходить": Зеленский об отключении электроэнергии

Об этом Зеленский сказал в эфире телеканала "1+1".



"Шантаж на местном уровне будет происходить. И, как вы сказали, то там, то там. Это такие просто шаги, знаете для чего? Для того чтобы сделать какую-то информационную небольшую волну, чтобы это показать в тех или иных средствах массовой информации" , – заявил Зеленский.



Президент добавил, что глобально в Украине стабильная энергетическая ситуация и отопительный сезон пройдет по плану.



"У нас все есть для того, чтобы обеспечить нормальное прохождение сезона, стабильные тарифы будут нормальными, как мы и говорили. Отключений никаких массовых не будет, ну какие-то могут быть...", - отметил Зеленский.

Напомним, 12 ноября Зеленский подписал закон об энергоэффективности.