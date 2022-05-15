Шансы на спасение героев Азовстали очень велики, если все активизируются – жены героев

Об этом сообщили супруги защитников Азовстали во время пресс-конференции.

"Мы все еще надеемся, что будут приложены максимальные усилия для спасения ребят. На наш взгляд, шансы очень велики", – сказала одна из жен защитников Азовстали.

"Шансы очень большие, особенно если все активизируются, включатся. Нам очень не нравится риторика, что всем нужно сдаться в плен или что это такая трагедия. Нет, шансы остаются большими", – отметили супруги защитников Мариуполя.

Напомним, защитники Азовстали пьют только стакан технической воды в день.