Шансы на спасение героев Азовстали очень велики, если все активизируются – жены героев
Шансы на спасение героев обороны Мариуполя остаются большими, но для этого нужно всем активизироваться
Об этом сообщили супруги защитников Азовстали во время пресс-конференции.
"Мы все еще надеемся, что будут приложены максимальные усилия для спасения ребят. На наш взгляд, шансы очень велики", – сказала одна из жен защитников Азовстали.
"Шансы очень большие, особенно если все активизируются, включатся. Нам очень не нравится риторика, что всем нужно сдаться в плен или что это такая трагедия. Нет, шансы остаются большими", – отметили супруги защитников Мариуполя.
Напомним, защитники Азовстали пьют только стакан технической воды в день.
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