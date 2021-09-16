Шансы на рассмотрение законопроекта об олигархах в Раде на следующей неделе высоки, - Кравчук
На совещании у президента Владимира Зеленского с участием представителей парламента и Кабмина обсудили работу над законопроектами об олигархах №5599 и о наполнении бюджета №5600
Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает РБК-Украина.
Главы профильных комитетов сказали, что на этой неделе завершат подготовку этих документов ко второму чтению.
"Мы бы не хотели затягивать с рассмотрением законопроекта об олигархах и ресурсного законопроекта в сессионном зале. Поэтому мы ожидаем, что на этой неделе получим положительные заключения профильных комитетов. В частности комитет по нацбезопасности и обороне в пятницу должен принять решение по законопроекту №5599" - рассказала Кравчук.
Нардеп уточнила, что из более 1200 поправок, внесенных в законопроект об олигархах, будет учтено около 200. Они в основном касаются уточнений терминологии и кардинально не меняют "архитектуру" законопроекта. По ее словам, шансы на рассмотрение этого законопроекта в Раде на следующей пленарной неделе "достаточно высоки".
- 2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию.
- 10 сентября Разумков направил законопроект №5599 об олигархах для получения заключения в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).
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