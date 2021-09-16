Шансы на рассмотрение законопроекта об олигархах в Раде на следующей неделе высоки, - Кравчук

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает РБК-Украина.

Главы профильных комитетов сказали, что на этой неделе завершат подготовку этих документов ко второму чтению.

"Мы бы не хотели затягивать с рассмотрением законопроекта об олигархах и ресурсного законопроекта в сессионном зале. Поэтому мы ожидаем, что на этой неделе получим положительные заключения профильных комитетов. В частности комитет по нацбезопасности и обороне в пятницу должен принять решение по законопроекту №5599" - рассказала Кравчук.

Нардеп уточнила, что из более 1200 поправок, внесенных в законопроект об олигархах, будет учтено около 200. Они в основном касаются уточнений терминологии и кардинально не меняют "архитектуру" законопроекта. По ее словам, шансы на рассмотрение этого законопроекта в Раде на следующей пленарной неделе "достаточно высоки".