Шансы на принятие резолюции о признании РФ государством-спонсором терроризма 50/50, - евродепутат
Шансы на принятие на следующей неделе в Европарламенте резолюции о признании России государством спонсором терроризма – 50/50
Об этом сообщил депутат Европейского парламента Витольд Ващиковский.
"Какие шансы? Думаю 50/50. Потому что ряд стран боятся последствий этой резолюции", - сказал он.
По словам Ващиковского, признание российского режима террористическим означает прекращение дипломатических отношений со страной и введение дополнительных санкций.
"Но какие именно это должны быть санкции? Должны ли мы их налагать на госдуму или на политические партии? Это вопрос пока без ответа, поэтому в этом проблема", — отметил политик.
Ващиковский подчеркнул, что будет голосовать за эту резолюцию. По его словам, это позволит налагать ограничения на олигархов, финансирующих режим Владимира Путина, на политиков и партии.
"Есть одна возможность, чтобы национализировать активы или любую их собственность — это получить ее в связи с уголовной деятельностью этих лиц. Так что, если мы назовем действия олигархов, финансирующих Путина, преступной деятельностью, у нас будет причина для того, чтобы конфисковать активы. По этой причине я поддерживаю эту резолюцию", - отметил Ващиковский.
- Политические группы Европейского парламента 17 ноября согласовали текст резолюции о признании России государством-спонсором терроризма, голосование за которую запланировано на следующую неделю.
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