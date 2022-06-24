Политический деятель поделилась деталями во время пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала "Еспресо".

"Сейчас мы видим все возможные способы заполнения наших хранилищ. Говоря о том, что нам не удастся заполнить все наши газовые хранилища, - шансы очень невелики. Ведь страны-члены Европейского Союза либо полностью, либо частично отказались от российского газа", - отметила фон дер Ляен.

Политический деятель добавила, что европейское сообщество начало работать над поиском альтернативных российскому газу энергоносителей загодя.

"Мы разрабатывали все наши перспективы не только за последние 2 недели, а фактически за целый год. Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. В начале года мы видели угрозы, исходившие от России, поэтому мы уже тогда стремились разрабатывать санкции, а также работали в рамках нашего энергетического союза по перспективе уменьшения поставок российского газа", - отметила Урсула фон дер Ляен.

14 июня российская энергетическая компания объявила , что уменьшает поставки природного газа в Германию через "Северный поток – 1" на 40%. 15 июня российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40% мощностей.

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил , что решение Газпрома сократить поставки природного газа в Европу через газопровод "Северный поток - 1" является политическим.

15 июня Газпром уменьшает поставки газа также во Францию и Австрию.

23 июня оператор ГТС Украины сообщил , что в июне Россия почти вдвое сократила поставки газа в Европу.

В тот же день вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс прокомментировал , что уже 12 стран ЕС сообщили, что фиксируют ограничение поставок газа из ЕС, и часть из них обнародовали декларации о "раннем предупреждении". Позже Франс Тиммерманс, еврокомиссар по вопросам энергии Кадри Симсон и министр нефти и энергетики Норвегии Терье Аасланд договорились об усилении сотрудничества в сфере энергетики .

24 июня Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа должна увеличить усилия, чтобы ускорить обретение независимости от российского импорта ископаемого топлива.

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