Шансы, что нам не удастся заполнить наши газовые хранилища, очень малы, - президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен считает, что шансы, что странам Европейского Союза не удастся заполнить газовые хранилища, очень малы
Политический деятель поделилась деталями во время пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала "Еспресо".
"Сейчас мы видим все возможные способы заполнения наших хранилищ. Говоря о том, что нам не удастся заполнить все наши газовые хранилища, - шансы очень невелики. Ведь страны-члены Европейского Союза либо полностью, либо частично отказались от российского газа", - отметила фон дер Ляен.
Политический деятель добавила, что европейское сообщество начало работать над поиском альтернативных российскому газу энергоносителей загодя.
"Мы разрабатывали все наши перспективы не только за последние 2 недели, а фактически за целый год. Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. В начале года мы видели угрозы, исходившие от России, поэтому мы уже тогда стремились разрабатывать санкции, а также работали в рамках нашего энергетического союза по перспективе уменьшения поставок российского газа", - отметила Урсула фон дер Ляен.
- 14 июня российская энергетическая компания объявила , что уменьшает поставки природного газа в Германию через "Северный поток – 1" на 40%. 15 июня российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40% мощностей.
- Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил , что решение Газпрома сократить поставки природного газа в Европу через газопровод "Северный поток - 1" является политическим.
- 15 июня Газпром уменьшает поставки газа также во Францию и Австрию.
- 23 июня оператор ГТС Украины сообщил , что в июне Россия почти вдвое сократила поставки газа в Европу.
- В тот же день вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс прокомментировал , что уже 12 стран ЕС сообщили, что фиксируют ограничение поставок газа из ЕС, и часть из них обнародовали декларации о "раннем предупреждении". Позже Франс Тиммерманс, еврокомиссар по вопросам энергии Кадри Симсон и министр нефти и энергетики Норвегии Терье Аасланд договорились об усилении сотрудничества в сфере энергетики .
- 24 июня Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа должна увеличить усилия, чтобы ускорить обретение независимости от российского импорта ископаемого топлива.
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