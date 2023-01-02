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Шансов у россиян окружить Бахмут нет, - офицер батальона "Свобода" Ильенко

2 января, 2023 понедельник
14:20
война с Россией

Основные бои идут на флангах вокруг Бахмута Донецкой области - враг, вероятно, хочет окружить города, но успеха не имеет

Об этом в эфире Еспресо рассказал офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко.

"Идут тяжелые бои, наши держатся. Трудно сказать, что 1 января как-то отличалось от предыдущих дней. Основные бои идут не в самом Бахмуте, возможно, есть бои в окрестностях. Основные бои идут на флангах. Я так понимаю, их план заключается в том , что они хотят сначала оцепить город", - отметил он.

Ильенко сказал, что никаких успехов у россиян нет – у них тяжелые потери.

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"Шансов на то, что они окружат Бахмут, я считаю, нет. Все основные трассы, ведущие в город под украинским контролем. Все подразделения Сил обороны - в максимальном напряжении находятся. Все прилагают максимум усилий, бывает очень сложно, но удерживается это давление "Врагу не дают продвинуться. Изменений нет, день, похожий на день, идут бои. Враг пытается сунуть и штурмовать, но успеха не имеет", - подытожил офицер.

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