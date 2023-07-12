Шанс выжить: волонтеры Фонда Slots City в июне помогали армии, переселенцам и купили лодку спасателям в Херсонской области

Гуманитарную помощь направили переселенцам и спасателям в Херсонской области, которые эвакуировали пострадавших с территорий, затопленных из-за подрыва Каховской ГЭС. Фонд также перечислил средства Школе дронов для бесплатного обучения военных. Всего же помощь волонтеров за время работы Фонда на нужды армии и переселенцев пересекла отметку в 50 млн. грн. Только за июнь сумма помощи армии от волонтеров Фонда составила 7 860 350 грн., всего за время работы Фонда – 50 056 080 грн.

"В июне мы расширили гуманитарную помощь пострадавшим от разрушений, причиняемых мирным гражданам. Наши волонтеры помогали переселенцам, также мы передали средства для спасения пострадавших людей и животных, которые остались один на один с большой водой, и для которых помощь спасателей стала единственным шансом на выживание", – говорит волонтер Фонда Slots City Станислав Андреев. "Также наша команда продолжает целевые закупки для армии и помогает школе дронов бесплатно обучать наших защитников", – добавил он.

Среди помощи, которую в прошлом месяце подготовили и передали друзья и волонтеры Фонда, в частности:

Автомобили

• Благотворительный взнос на закупку машины для военных

• Благотворительный платеж на закупку шин для военных

• Ремонт авто для военных

Дроны

• 2 монокрыла и 2 дрона Mavic для ГУР

• 2 дрона Mavic для ОДШВ

• Дрон Mavic 3Т для ТрО

• Дрон Mavic 3Т для Подразделения полиции "Лють"

• Дрон Mavic 3 для Госпогранслужбы

• Дрон Mavic Combo для Отдельного стрелкового батальона

• Дрон Autel для полка Азов

• Антенны для дрона Mavic для 82 бригады ВСУ

• Закупка деталей для ремонта дронов для военных

• Помощь в закупке деталей для ремонта дронов

Военная техника

• 3 прибора ночного видения Vector Optics для 50 ОДШВ

• 2 прицела AGM Rattler для полка Азов

• 2 прибора ночного видения PVS 14 для полка Азов и Интернационального легиона

• Снаряжение, бронеплиты, планшеты, прицелы и прочая необходимая техника для военных двух бригад ВСУ

• Закупка деталей для модернизации оружия для полка Азов, бригад и отдельного батальона ВСУ

Другая техника

• Планшет для Нацгрвардии

• Мотор для лодки в 88 отдельный батальон

• Лодка для ССО на Херсонском направлении

Целевая помощь

• Благотворительный платеж на сбор прицелов для военных

• Платеж школе БПЛА для бесплатного обучения военных

• Гуманитарная помощь переселенцам.

• Резиновые сапоги и одежда в Гуманитарном штабе в Херсоне

• Помощь спасателям животных, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС

Всего волонтеры Фонда Slots City за прошлый год собрали более 100 передач на фронт, среди которых – 30 автомобилей, в том числе грузовики, тепловизоры, генераторы, а также другое оборудование, снаряжение и одежда для бойцов. С января Фонд также системно помогает Школе дронов бесплатно учить военных.