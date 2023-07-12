Шанс выжить: волонтеры Фонда Slots City в июне помогали армии, переселенцам и купили лодку спасателям в Херсонской области
В июне друзья Фонда Slots City купили авто, прицелы, дроны и другую военную технику для ГУР, Госпогранслужбы, Нацгвардии, полка Азов, Интернационального легиона и других подразделений ВСУ
Гуманитарную помощь направили переселенцам и спасателям в Херсонской области, которые эвакуировали пострадавших с территорий, затопленных из-за подрыва Каховской ГЭС. Фонд также перечислил средства Школе дронов для бесплатного обучения военных. Всего же помощь волонтеров за время работы Фонда на нужды армии и переселенцев пересекла отметку в 50 млн. грн. Только за июнь сумма помощи армии от волонтеров Фонда составила 7 860 350 грн., всего за время работы Фонда – 50 056 080 грн.
"В июне мы расширили гуманитарную помощь пострадавшим от разрушений, причиняемых мирным гражданам. Наши волонтеры помогали переселенцам, также мы передали средства для спасения пострадавших людей и животных, которые остались один на один с большой водой, и для которых помощь спасателей стала единственным шансом на выживание", – говорит волонтер Фонда Slots City Станислав Андреев. "Также наша команда продолжает целевые закупки для армии и помогает школе дронов бесплатно обучать наших защитников", – добавил он.
Среди помощи, которую в прошлом месяце подготовили и передали друзья и волонтеры Фонда, в частности:
Автомобили
• Благотворительный взнос на закупку машины для военных
• Благотворительный платеж на закупку шин для военных
• Ремонт авто для военных
Дроны
• 2 монокрыла и 2 дрона Mavic для ГУР
• 2 дрона Mavic для ОДШВ
• Дрон Mavic 3Т для ТрО
• Дрон Mavic 3Т для Подразделения полиции "Лють"
• Дрон Mavic 3 для Госпогранслужбы
• Дрон Mavic Combo для Отдельного стрелкового батальона
• Дрон Autel для полка Азов
• Антенны для дрона Mavic для 82 бригады ВСУ
• Закупка деталей для ремонта дронов для военных
• Помощь в закупке деталей для ремонта дронов
Военная техника
• 3 прибора ночного видения Vector Optics для 50 ОДШВ
• 2 прицела AGM Rattler для полка Азов
• 2 прибора ночного видения PVS 14 для полка Азов и Интернационального легиона
• Снаряжение, бронеплиты, планшеты, прицелы и прочая необходимая техника для военных двух бригад ВСУ
• Закупка деталей для модернизации оружия для полка Азов, бригад и отдельного батальона ВСУ
Другая техника
• Планшет для Нацгрвардии
• Мотор для лодки в 88 отдельный батальон
• Лодка для ССО на Херсонском направлении
Целевая помощь
• Благотворительный платеж на сбор прицелов для военных
• Платеж школе БПЛА для бесплатного обучения военных
• Гуманитарная помощь переселенцам.
• Резиновые сапоги и одежда в Гуманитарном штабе в Херсоне
• Помощь спасателям животных, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС
Всего волонтеры Фонда Slots City за прошлый год собрали более 100 передач на фронт, среди которых – 30 автомобилей, в том числе грузовики, тепловизоры, генераторы, а также другое оборудование, снаряжение и одежда для бойцов. С января Фонд также системно помогает Школе дронов бесплатно учить военных.
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