Об этом в эфире Еспресо заявил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

"Я считаю, что шанс распада РФ – 50/50. Россия настолько культурно пустила корни даже среди разных бурят, тувинцев и др. Кроме отдельных республик, как на Кавказе может и не быть (отделения, – ред.). Даже в том же Татарстане большинство населения считает себя этническими русскими. Расколоть все это, как с республиками СССР - это сложно представить. Кроме ситуации идеального шторма - стечения обстоятельств. Поэтому 50/50", - считает он.