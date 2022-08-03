Шанс на участие белорусской армии в войне с Украиной мизерный, – советник Тихановской
Белорусские войска не готовы к наступлению на Украину, но армия РФ может использовать территорию Беларуси для нового наступления с севера
Об этом в эфире Еспресо сказал белорусский общественный деятель, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка.
Он рассказал о настроениях в армии Беларуси.
"Мы знаем, что очень низкий моральный боевой дух, нет возможности мобилизовать людей, чтобы увеличить количество военнослужащих. Те подразделения, которые могли бы проводить наступательные операции, - они в небоеспособном состоянии", - отметил Вячорка.
Он добавил, что проводимые Лукашенко военные учения – это имитация, чтобы продемонстрировать Путину свою лояльность.
"Мы знаем, что реально вести бой с любой армией, а тем более украинской, они не смогут. Настроений выполнять задачи и идти против Украины, поддерживать Россию нет. Я давал бы мизерную возможность вступления белорусских войск в эту войну, она почти невозможна. Это не значит, что российская армия не использует белорусскую территорию и достаточно 2-3 недель, чтобы вернуть войска на юг Беларуси и снова начать наступление, например на Киев", - считает оппозиционер.
По его мнению, Россия сейчас меньше использует территорию Беларуси для войны с Украиной.
"Использование территории Беларуси сейчас минимально на фоне февраля, марта и апреля, когда ежедневно велись обстрелы. За 2,5 месяца было выпущено 700 ракет. Сейчас это меньше происходит. Было 4 недели, когда ни одного обстрела не было. Они это делают специально, чтобы показать, кто в доме хозяин. Лукашенко таким образом демонстрирует Путину свою лояльность. Вести наступательную операцию наземную россиянам нечем, у них есть несколько ракетных установок в Беларуси, обслуживают российские военные, но вести полноценные ежедневные обстрелы некому и нечем", - подытожил Вячорка.
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