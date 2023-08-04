Шанс на сохранение жизней: 50 миллионов гривен помощи армии от Slots City

"В первые же дни полномасштабного вторжения наш Фонд начал работать на помощь армии", - говорит директор Фонда (https://slotscity.foundation/) Артем Стогний. "С марта 2022 года мы работаем системно, и вот уже 15 месяцев наши волонтеры и друзья ежедневно помогают бойцам, передают самое необходимое переселенцам и раненым. Мы не проводим открытого сбора средств, у нас меценатами являются работники и друзья компании. Вся наша команда относится к волонтерству не менее ответственно, чем к основной работе, так что мы уверены, что каждая копейка из этих 50 миллионов была использована максимально эффективно ради защиты бойцов и приближения шансов на нашу общую Победу".

Средства волонтеров и друзей Фонда Slots City в точной сумме в 50 056 080 грн помогли приобрести для разных бригад ВСУ:

- дроны и ремонт дронов разных типов: 87 шт. (Общая сумма – 12 433 721 грн).

- автомобили и ремонт автотранспорта для ВСУ: 35 шт. (общая сумма 12676537 грн).

- зарядные станции: 80 шт. (общая сумма – 2342287 грн).

- старлинки: 37 шт. (Общая сумма – 980 000 грн).

- приборы ночного видения: 10 шт. (общая сумма 859960 грн).

- тепловизоры: 18 шт. (общая сумма – 1302000 грн).

- дальномеры: 4 шт. (Общая сумма – 224 000 грн).

- оборудование специфического типа (лодки, лафеты и прочее) общей суммой в 5 837 200 грн.

- одежду и экипировку общей суммой в 4 105 009 грн.

Кроме того, волонтеры передавали боевое снаряжение, печи, буржуйки, снабжали бойцов питанием и одеждой, автомобильными шинами и запчастями. Среди закупок была первоочередная помощь для пострадавших от ракетных обстрелов Умани и закупка катеров для Херсонского направления после подрыва Каховской ГЭС.

Рекордным месяцем стал май 2023, когда волонтеры Фонда передали на нужды Вооруженных Сил и гуманитарную помощь более 10 млн грн. Первым взносом стал чек на 1 миллион гривен в марте 2022 года на счет Фонда "Вернись живым".

"В начале полномасштабного вторжения волонтерить было непросто, потому что запросов поступало очень много, а необходимые детали, о которых просили военные, просто негде было купить", – вспоминает Дана Кутова, волонтер Slots Sity Foundation. "Мы искали поставщиков за границей, просили помощи у друзей, родственников. Но со временем мы структурировали работу Фонда, и наша помощь стала эффективней. Каждый волонтер теперь отвечает за конкретное направление и наладил связи в своей нише. Мы и сейчас получаем много запросов, поэтому продолжаем работать 24/7 и уже привыкли в 3 ночи отвечать на запрос "Срочно нужны дроны". Не могу только привыкнуть к смс со словами: "У нас сегодня есть раненые". Вместе выстоим!"

Среди получателей помощи от волонтеров Фонда бойцы ССО Азов, Украинской добровольческой армии, подразделений Морской пехоты, Морского спецназа, Военно-морских сил, Национальной гвардии, Десантно-штурмовые войска, пограничники, подразделения разведки, несколько ТрО и другие подразделения Вооруженных Сил Украины. Помощь от волонтеров Фонда получили Полк специального назначения "Герць", Объединенная штурмовая бригада "Лють", а также благотворительные организации, больницы и переселенцы.

Подробней с отчетом и деятельностью Фонда можно ознакомиться на странице Slots City Foundation по ссылке https://slotscity.foundation/zvitnist/.

