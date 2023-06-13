Шанс на Победу: волонтеры Фонда Slots City в мае передали помощь армии на рекордные 10 млн грн

Волонтеры передали оборудование для 22 различных формирований ВСУ, в частности, закупили авто скорой помощи, внедорожник, а также 23 дрона, по 20 станций Bandera Power и Starlink. Фонд также перечислил средства Школе дронов для обучения военных и закупил передачи переселенцам.

Сумма помощи армии от друзей и волонтеров Фонда за май составила 10 849 669 грн., всего за время работы Фонда – 42 195 730 грн. "В этом месяце наши волонтеры побили в помощи свой собственный рекорд", — говорит директор Фонда Slots City Станислав Андреев. "Наша команда использует каждый шанс, чтобы помочь фронту, медикам, переселенцам, мы прорабатываем каждое обращение на закупку техники, способной сохранить жизнь и приблизить Победу", — добавил он.

Так, среди помощи Вооруженным Силам Украины, которую в прошлом месяце подготовили и передали друзья и волонтеры Фонда:

Автомобили

• Ремонт машины Toyota Hilux для ВСУ

• Закупка автомобильных шин, ремонт машины для полка "Азов"

• Покупка и ремонт автомобиля Hyundai Galloper для полка "Азов"

• Эвакуационный автомобиль (скорая помощь) для танковой бригады

Дроны

• 20 дронов: Mavic, Mavic 3 Т и Autel EVO Pro для разных бригад ВСУ

• Антенны для дронов для разных бригад ВСУ

Военная техника

• 14 приборов ночного видения

• 2 комплекса контрбатарейной борьбы "Сова" для бригады береговой артиллерии

• 400 кровоостанавливающих жгут-турникетов для мобильного пограничного отряда ГНСУ

Оргтехника

• Ноутбуки HP 650 для полка ВСУ

• 20 Starlink для разных бригад ВСУ

Энергопитание

• 20 зарядных станций Bandera Power для разных бригад ВСУ

Целевая помощь

• Закупка экипировки для ТРО\ЗСУ\ГУР МО\ССО

• Больницы для лечения военнослужащих

• Благотворительные взносы в различные БУ

• Школы БПЛА для бесплатного обучения военных

• Гуманитарная помощь переселенцам.

Помощь от волонтеров Фонда получили 21, 23, 28, 59, 60, 61, 77, 81, 82, 126, 129 бригады ВСУ, 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, Полк специального назначения "Герць", Школа дронов БПЛА, 148 бригада артиллерии, полк "Азов", аэромобильная рота, 15 мобильный пограничный отряд ГНСУ, 22 танковая бригада, Объединенная штурмовая бригада "Лють", 41 отдельный батальон, 406 бригада, больницы и переселенцы.